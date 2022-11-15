Израиль разрабатывает дальнобойные дроны-невидимки для ударов по Ирану

Разработчики сосредоточились на более тихих двигателях и новых типах полезной нагрузки, утверждают источники.

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Правительство Израиля поручило местным предприятиям разработать более быстрые, дальнобойные и незаметные дроны для противостояния Ирану. Об этом пишет издание Breaking Defense, ссылаясь на источники в сфере обороны.

Израиль рассматривает варианты атаки Ирана в будущем, поэтому нуждается в новых ударных беспилотниках. Источники утверждают, что сейчас израильские компании собирают как минимум три дрона, которые находятся на разных стадия производства: одни являются принципиально новыми моделями, а другие — модификациями уже существующих.

Разработчики в основном пытаются увеличить срок службы БПЛА и сделать их "невидимыми" для радаров. Например, беспилотник Hermes-450 оснащен очень шумным роторным двигателем, звуки которого не доставляют особых проблем во время полетов над сектором Газа и Западным берегом, но могут сорвать дальние операции. Несколько лет назад компании IAF и Elbit прикрепили к БПЛА глушители, чтобы снизить громкость, но этого оказалось недостаточно, поэтоvу новым дронам требуются силовые установки других типов.

Один из источников добавил, что Министерство обороны Израиля также заинтересовано в разработке новых типов полезной нагрузки, которые позволят выполнять разнообразные задачи во время дальних полетов. Кроме того, чиновники рассматривает легкие БПЛА с очень мощными боеголовками и возможность дозаправки в воздухе.

Израиль долгие годы скрывал наличие беспилотников собственного производства, и только этим летом правительство страны сняло цензурный запрет на освещение этой темы в СМИ. По словам многочисленных источников, правительство пошло на такой шаг из-за большого давления со стороны промышленных компаний, желающих выйти на зарубежные рынки.

Самыми известными израильскими боевыми дронами на данный момент являются Hermes-450 производства Elbit systems и Heron-TP производства Israel Aerospace Industries (IAI). Hermes-450 имеет взлетную массу 550 кг и максимальную полезную нагрузку 180 кг, продолжительность полета 17 часов и максимальную высоту 5,5 км. Heron-TP имеет максимальный взлетный вес 5670 кг, максимальную полезную нагрузку 2700 кг, 30 часов автономной работы и максимальную высоту около 14 км.

Как утверждают чиновники, это лишь "верхушка айсберга", и в арсенале израильской армии есть другие беспилотники, оснащенные специальным вооружением и полезной нагрузкой. Израиль регулярно использует эти дроны для нанесения дальних точечных ударов по всему Ближнему востоку, однако информация о них строго засекеречена. Одна из последних операций произошла во вторник, 8 ноября: БПЛА поразил колонну грузовиков, ехавшую из Ирана в Сирию, погибли 15 человек.

Недавно в Израиле представили новый дрон-камикадзе Viper. Копания SpearUAV рассказала, что оснастила БПЛА особой системой искусственного интеллекта, позволяющей обнаруживать, определять, отслеживать и поражать цели с высокой точностью.

Писали также, что 21 октября армия обороны Израиля уничтожил завод по производству ираинских дронов в Сирии. Беспилотник нанес удар по предприятию в районе военного аэропорта Димас в Дамаске, повредив промышленное оборудование.