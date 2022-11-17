В иранском дроне Shahed 136 нашли детали из Украины, США и Европы — ГУР МО (видео)

Только двигатель оказался иранского производства, а вот всю электронику компания-производитель HESA получила из-за рубежа.

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Проект Trap Aggressor в сотрудничестве с Независимой антикоррупционной комиссией изучили останки иранского дрона Shahed-136 и обнаружили в нем детали от 35 иностранных компаний. Результаты исследования опубликовали в Youtube.

С сентября российские войска атакуют Украину дронами-камикадзе иранского производства, которые прозвали "мопедами" за характерный звук двухтактных двигателей. Один из таких ВСУ 13 октября сбили неподалеку от Одессы — при падении в Черное море БПЛА лишился боеголовки, но остальные детали остались неповрежденными, что позволило специалистам Главного разведывательно управления Минобороны Украины определить их производителей.

Shahed-136 производит Иранская авиационная промышленная компания (HESA), однако комплектующие она использует иностранные. В упомянутом выше дроне из иранского оказался только двигатель Mada MD-550 — его выпустила компания Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO), которая специализируется на деталях для беспилотников. 29 октября 2021 г. Министерство финансов США ввело в отношении MADO и ее руководства санкции за покупку комплектующих для военной промышленности Ирана, а также заморозили ее американские активы.

Как рассказали в ГУР, остальные части беспилотника HESA собрала из американских и европейских деталей, произведенных 2-3 года назад, которые закупила через третьи страны. "Любой может купить их на Aliexpress", — отметили разведчики.

Большинство компонентов сделаны в США: сервопривод от Hitec USA Group; платы, цифровые сигнальные процессоры, трансиверы, драйверы и приемники от Texas Instruments. Кроме того, внутри Shahed-136 обнаружили батареи от Panasonic (Япония), керамическая антенна от Tallisman (Канада), блок управления от "Западприбора" (Россия), блок питания из немецких и японских элементов.

[ + – ] Детали, найденные в дроне Shahed-136 Фото: Скриншот

Специалисты ГУР нашли даже украинские детали — электрические реле, выпущенные заводом "Радиореле". Он расположен в Харькове и подчиняется Фонду государственного имущества, хотя в 2020 году его выставили на приватизацию из-за неэфективного управления со стороны директора Анатолия Донца. До 2016 года завод продавал свою продукцию в Россию, вероятно, именно оттуда реле попали в Иран.

Независимая антикоррупционная комиссия сообщила, что обратилась ко всем иностранным компаниям с просьбой объяснить, как их детали оказались в иранском дроне. Из 35 организаций пока ответили только две: австрийская Rotex и американская Texas Instruments. Представитель НАКО Виктория Вишневская отметила, что компании соблюдают осторожную позицию — признают наличие своих комплектующих и выражают обеспокоенность, но не могут дать конкретных объяснений.

Shahed-136 оценивают примерно 10-50 тысяч евро за штуку. Беспилотник называют "слепым", поскольку у него нет камеры для передачи видеосигнала и системы управления — "камикадзе" летит по заданным координатам без вмешательства оператора, ориентируясь на специальную оптическую систему наведения, а затем поражает цели, взрываясь при столкновении. БПЛА весит около 200 кг, 40 из них приходятся на боевую часть.

Известные характеристики Shahed-136

Размах крыла — 2,5 м

Скорость полета — до 185 км/ч

Продолжительность полета — 9 часов

Дальность полета — 1500 км

Высота полета — до 4 км

Ранее разведчики разобрали иранский дрон Mohajer-6 и нашли в нем украинские детали. Всего внутри него обнаружили комплектующие из 6 стран, в том чилсе австрийский двигатель Rotax 912.

Накануне США ввели санкции против иранского разработчика дронов — Shahed Aviation Industries. Власти заблокируют активы компании и запретят сотрудничать с американскими предприятиями.