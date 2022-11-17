В іранському дроні Shahed 136 знайшли деталі з України, США та Європи — ГУР МО (відео)

Тільки двигун виявився іранського виробництва, а ось усю електроніку компанія-виробник HESA отримала з-за кордону.

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Проєкт Trap Aggressor у співпраці з Незалежною антикорупційною комісією вивчили останки іранського дрону Shahed-136 та помітили в ньому деталі від 35 іноземних компаній. Результати дослідження опублікували в Youtube.

З вересня російські війська атакують Україну дронами-камікадзе іранського виробництва, які прозвали мопедами за характерний звук двотактних двигунів. Один із таких ЗСУ 13 жовтня збили неподалік Одеси — при падінні в Чорне море БПЛА втратив боєголовку, але решта деталей залишилася неушкодженою, що дозволило фахівцям Головного розвідувального управління Міноборони України визначити їх виробників.

Shahed-136 виробляє Іранська авіаційна промислова компанія (HESA), проте комплектуючі вона використовує іноземні. У вищезгаданому дроні з іранського опинився тільки двигун Mada MD-550 — його випустила компанія Oje Parvaz Mado Nafar Company (MADO), яка спеціалізується на деталях для безпілотників. 29 жовтня 2021 р. Міністерство фінансів США запровадило проти MADO та її керівництва санкції за купівлю комплектуючих для військової промисловості Ірану, а також заморозили її американські активи.

Як розповіли в ГУР, решта безпілотників HESA зібрала з американських і європейських деталей, вироблених 2-3 роки тому, які закупила через треті країни. "Будь-хто може купити їх на Aliexpress", — зазначили розвідники.

Більшість компонентів зроблено у США: сервопривід від Hitec USA Group; плати, цифрові сигнальні процесори, трансивери, драйвери та приймачі від Texas Instruments. Крім того, всередині Shahed-136 виявили батареї від Panasonic (Японія), керамічна антена від Tallisman (Канада), блок керування від "Западприбора" (Росія), блок живлення з німецьких і японських елементів.

[ + – ] Деталі, знайдені в дроні Shahed-136 Фото: Скриншот

Фахівці ГУР знайшли навіть українські деталі — електричні реле, випущені заводом "Радіореле". Він розташований у Харкові та підпорядковується Фонду державного майна, хоча у 2020 році його виставили на приватизацію через неефективне управління з боку директора Анатолія Донця. До 2016 року завод продавав свою продукцію у Росію, ймовірно, саме звідти реле потрапили в Іран.

Незалежна антикорупційна комісія повідомила, що звернулася до всіх іноземних компаній із проханням пояснити, як їхні деталі опинилися в іранському дроні. З 35 організацій поки що відповіли лише дві: австрійська Rotex та американська Texas Instruments. Представниця НАКО Вікторія Вишневська зазначила, що компанії дотримуються обережної позиції — визнають наявність своїх комплектуючих і висловлюють стурбованість, але не можуть дати конкретних пояснень.

Shahed-136 оцінюють приблизно 10–50 тисяч євро за штуку. Безпілотник називають "сліпим", оскільки в нього немає камери для передавання відеосигналу та системи управління — "камікадзе" летить за заданими координатами без втручання оператора, орієнтуючись на спеціальну оптичну систему наведення, а потім уражає цілі, вибухаючи під час зіткнення. БПЛА важить приблизно 200 кг, 40 із них припадають на бойову частину.

Відомі характеристики Shahed-136

розмах крила — 2,5 м;

швидкість польоту — до 185 км/год;

тривалість польоту — 9 годин;

дальність польоту — 1 500 км;

висота польоту — до 4 км.

Раніше розвідники розібрали іранський дрон Mohajer-6 та знайшли в ньому українські деталі. Усього всередині нього виявили комплектуючі із 6 країн, зокрема австрійський двигун Rotax 912.

Напередодні США запровадили санкції проти іранського розробника дронів — Shahed Aviation Industries. Влада заблокує активи компанії і заборонить співпрацювати з американськими підприємствами.