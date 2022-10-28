Розвідка України розібрала іранський БПЛА Mohajer-6: у ньому є українські деталі (фото, відео)

Іранський ударний дрон зроблений із деталей для комплектування з 6 країн, включаючи австрійський двигун Rotax 912. За даними ЗМІ, за 12 років іранці вкрали понад 130 таких двигунів із зарубіжних літаків.

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Фахівці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МО) розібрали іранський ударний безпілотник Mohajer-6, який збили над Чорним морем 23 вересня. Дрон програє своїм конкурентам за характеристиками, повідомило ГУР МО Telegram.

Зенітні війська ЗСУ збили дрон біля Одеси. Уламок ракети потрапив у мастильний картер двигуна БПЛА, пояснив представник військової розвідки на ім'я Василь.

[ + – ] Іранський БПЛА Mohajer-6 збили над Чорним морем 23 вересня

Під час збирання іранських розвідувально-ударних безпілотників "Mohajer-6" використовують компоненти побутового призначення. Саме це є причиною того, що безпілотник значно гірший за аналоги своїх конкурентів, зазначили в ГУР МО.

Українські фахівці виявили деталі марковані офіційною мовою Ірану — фарсі.

У безпілотнику Mohajer-6 є деталі для комплектування з України

Фахівець розвідки розповів, що 3/4 компоненти безпілотника — американського походження. У ньому є деталі для комплектування японського, китайського, австрійського, шведського та українського виробництва.

"Один компонент українського виробництва, але він є. Наразі наші служби дізнаються, як він потрапив туди", — розповів український фахівець.

Тепер, коли українські військові з'ясували всі особливості конструкції, протидіяти загрозам Mohajer-6 стане простіше, обіцяють у розвідці.

Докази причетності представників інших країн до постачання зброї та військових деталей для комплектування Росії передадуть міжнародним організаціям, щоб накласти на них економічні санкції, наголосила розвідка.

Іранські оперативники крали австрійські двигуни Rotax 912 із літаків

За даними американського видання The Drive, Mohajer-6 має австрійський двигун Rotax 912. Австрійська компанія заявила, що не давала дозволів на продаж двигунів Ірану та Росії.

[ + – ] Rotax 912 — один із бестселерів на ринку легкої авіації

Тегеран отримав частину цих двигунів, змусивши оперативників буквально виривати їх із літаків в інших країнах, йдеться у матеріалі.

Двигуни Rotax зазвичай використовують у легких та надлегких літаках. Rotax 912 — один з бестселерів на ринку легкої авіації, за час існування цього двигуна з 1989 року їх випустили понад 50 тисяч штук.

Усього за 12 років було викрадено понад 130 двигунів Rotax 912 та 6 двигунів Rotax 914. Більшість крадіжок були в країнах ЄС, злодії вкрай обережно та професійно діставали двигуни та обходили охорону, зазначають автори матеріалу.

[ + – ] У Великій Британії вкрали 36 моторів Rotax 912, які встановлені на іранських БПЛА

Лідер серед крадіжок — Великобританія (вкрадено 36 двигунів), потім йде Німеччина — 31 двигун. У США вкрали 7 одиниць, а в Росії — 4. Те, що відбувалося, активно обговорювали пілоти легкої авіації, деякі з них встановлювали GPS-маяки на двигуни.

Крали не просто будь-який Rotax 912, а лише за модифікацією під низькі обороти, йдеться у матеріалі.

Іншим джерелом постачання двигунів Rotax до Ірану стала мережа підставних фірм та контрабанда, які організував Тегеран. 2014 року в Німеччині затримали іранців, які під виглядом двигунів для гідроциклів хотіли вивезти 61 двигун. Саме ці двигуни могли бути використані у БПЛА.

Йдеться про двигуни Limbach 550 — оригінальну версію MD-550 китайського виробництва, які стоять у дронах-камікадзе Shahed-136.

Нагадаємо, що українські військові раніше відремонтували безпілотник Mohajer-6, на ньому була керована бомба Qaem-5, яка виявилася неушкодженою.

Західні союзники надають ЗСУ зенітно-ракетні комплекси HAWK, вони можуть стати ефективною зброєю у боротьбі з іранськими БПЛА Shahed.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ раніше продемонстрував фотографії корпусів та двигунів збитих в Україні іранських безпілотників. Знімки доводять продаж іранських дронів РФ, хоч Тегеран це неодноразово заперечував.