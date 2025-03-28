Американська якість: вантажівка Dodge завелася після 70 років простою надворі (відео)

Автоцистерна Dodge HC 1933 року не експлуатувалася з середини 50-х років. Утім, її двигун завівся після нескладних маніпуляцій.

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У США змогли оживити старовинну вантажівку Dodge HC 1933 року. Останні 70 років автомобіль стояв просто неба. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Jennings Motor sports.

Ця автоцистерна Dodge HC не експлуатувалася із середини 50-х років. Вантажівку покинули і вона стояла надворі, а останнім часом її перетворили на елемент ландшафтного дизайну та прикрашали гірляндами на свята.

За 70 років простою на вулиці вантажівка Dodge HC покрилася шаром іржі, а в її кабіні відсутнє оздоблення. Від сидінь залишилися одні пружини.

Від сидінь залишилися пружини Фото: скриншот/YouTube

Утім, двигун Dodge HC на диво непогано зберігся, хоча він виявився заповнений водою. Його прочистили, виконали невеликий ремонт стартера і системи запалювання. Після того, як під'єднали акумулятор та подали пальне, мотор завівся.

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А от проїхатися на вінтажному Dodge HC не вдалося, адже з вантажівки зняли карданний вал. Старовинне авто відправлять на ремонт та відновлення.

Вантажівку Dodge вдалося завести Фото: скриншот/YouTube

Вантажні Dodge H Series випускали з 1933 по 1940 рік. Модель комплектували 3,3-літровою рядною шісткою потужністю 75 к. с.

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