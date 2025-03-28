Американское качество: грузовик Dodge завелся после 70 лет простоя на улице (видео)
Автоцистерна Dodge HC 1933 года не эксплуатировалась с середины 50-х. Впрочем, ее двигатель завелся после несложных манипуляций.
В США смогли оживить старинный грузовик Dodge HC 1933 года. Последние 70 лет автомобиль стоял под открытым небом. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Jennings Motor sports.
Эта автоцистерна Dodge HC не эксплуатировалась с середины 50-х годов. Грузовик покинули и он стоял на улице, а в последнее время его превратили в элемент ландшафтного дизайна и украшали гирляндами на праздники.
За 70 лет простоя на улице грузовик Dodge HC покрылся слоем ржавчины, а в его кабине отсутствует отделка. От сидений остались одни пружины.
Впрочем, двигатель Dodge HC на удивление неплохо сохранился, хотя он оказался заполнен водой. Его прочистили, выполнили небольшой ремонт стартера и системы зажигания. После того, как подключили аккумулятор и подали топливо, мотор завелся.
А вот проехаться на винтажном Dodge HC не удалось, ведь с грузовика сняли карданный вал. Старинное авто отправят на ремонт и восстановление.
Грузовые Dodge H Series выпускали с 1933 по 1940 год. Модель комплектовали 3,3-литровой рядной шестеркой мощностью 75 л. с.
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