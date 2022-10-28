Разведка Украины разобрала иранский БПЛА Mohajer-6: в нем есть украинские детали (фото, видео)

Иранский ударный дрон сделан из комплектующих 6 стран, включая австрийский двигатель Rotax 912. По данным СМИ, за 12 лет иранцы украли более 130 таких моторов из зарубежных самолетов.

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Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) разобрали иранский ударный беспилотник Mohajer-6, который сбили над Черным морем 23 сентября. Дрон проигрывает своим конкурентам по характеристикам, сообщило ГУР МО в Telegram.

Зенитные войска ВСУ сбили дрон возле Одессы. Обломок ракеты попал в масляный картер двигателя БПЛА, объяснил представитель военной разведки по имени Василий.

[ + – ] Иранский БПЛА Mohajer-6 сбили над Черным морем 23 сентября

При сборке иранских разведывательно-ударных беспилотников "Mohajer-6" используют компоненты бытового назначения. Именно это является причиной того, что беспилотник значительно хуже аналогов своих конкурентов, отметили в ГУР МО.

Украинские специалисты обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана – фарси.

В беспилотнике Mohajer-6 есть комплектующие из Украины

Специалист разведки рассказал, что 3/4 компонентов беспилотника – американского происхождения. В нем есть комплектующие японского, китайского, австрийского, шведского и украинского производства.

"Один компонент украинского производства, но он есть. Сейчас наши службы узнают, как он попал туда", — рассказал украинский специалист.

Теперь когда украинские военные выяснили все особенности конструкции, противодействовать угрозам Mohajer-6 станет проще, обещают в разведке.

Доказательства причастности представителей других стран к поставкам оружия и военных комплектующих России передадут международным организациям, чтобы наложить на них экономические санкции, подчеркнула разведка.

Иранские оперативники воровали австрийские двигатели Rotax 912 из самолетов

По данным американского издания The Drive, Mohajer-6 имеет австрийский двигатель Rotax 912. Австрийская компания заявила, что не давала разрешений на продажу двигателей Ирану и России.

[ + – ] Rotax 912 — один из бестселлеров на рынке легкой авиации

Тегеран получил часть этих двигателей, заставив оперативников буквально вырывать их из самолетов в других странах, говорится в материале.

Двигатели Rotax обычно используют в легких и сверхлегких самолетах. Rotax 912 — один из бестселлеров на рынке легкой авиации, за время существования этого мотора с 1989 года их выпустили более 50 тысяч штук.

Всего за 12 лет было похищено более 130 двигателей Rotax 912 и 6 двигателей Rotax 914. Большинство краж были в странах ЕС, воры крайне осторожно и профессионально доставали двигатели и обходили охрану, указывают авторы материала.

[ + – ] В Великобритании украли 36 моторов Rotax 912, которые установлены на иранских БПЛА

Лидер среди краж – Великобритания (украдено 36 моторов), затем идет Германия – 31 двигатель. В США украли 7 единиц, а в России – 4. Происходящее активно обсуждали пилоты легкой авиации, некоторые из них устанавливали GPS-маяки на двигатели.

Воровали не просто любой Rotax 912, а лишь по модификации под низкие обороты, говорится в материале.

Другим источником поставки двигателей Rotax в Иран стала сеть подставных фирм и контрабанда, которые организовал Тегеран. В 2014 году в Германии задержали иранцев, которые под видом двигателей для гидроциклов хотели вывезти 61 мотор. Именно эти двигатели могли быть использованы в БПЛА.

Речь идет о двигателях Limbach 550 — оригинальной версии MD-550 китайского производства, которые стоят в дронах-камикадзе Shahed-136.

Напомним, что украинские военные ранее отремонтировали беспилотник Mohajer-6, на нем была управляемая бомба Qaem-5, которая оказалась неповрежденной.

Западные союзники предоставляют ВСУ зенитно-ракетные комплексы HAWK, они могут стать эффективным оружием в борьбе с иранскими БПЛА Shahed.

Президент Израиля Ицхак Герцог ранее продемонстрировал фотографии корпусов и моторов сбитых в Украине иранских беспилотников. Снимки доказывают продажу иранских дронов РФ, хоть Тегеран многократно это отрицал.