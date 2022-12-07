Німеччина передасть Україні артилерійські установки RCH 155: що про них відомо (відео)

Німецькі САУ можуть стріляти далекобійними снарядами VULCANO та EXCALIBUR. Українська армія отримає 18 таких машин.

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Уряд Німеччини передасть українським військам самохідні артилерійські установки RCH 155, про постачання яких Міністерство оборони просило в липні цього року. Про це свідчить інформація на офіційному сайті німецького відомства.

Федеральний уряд Німеччини повідомив, що має намір поставити Україні 18 одиниць RCH 155 (Remote Controlled Howitzer 155). Колісні установки виготовляються німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

RCH 155: що про них відомо

155-мм установки мають довжину ствола 52 калібру та створені на шасі колісного бронетранспортера GTK Boxer із колісною формулою 8×8. Техніка оснащена автоматизованим баштовим артилерійським модулем AGM з артилерійською частиною німецької самохідної гаубиці "PzH 2000". Екіпаж установки розрахований лише на дві людини, боєкомплект модуля AGM складає 30 снарядів.

Загальна бойова маса артустановки складає 39 тонн, маса модуля AGM — 12,5 тонн, на машині встановлено дизельний двигун MTU об'ємом 815 л. Дальність стрільби становить 40 км та 52 км снарядами V-LAP. Також САУ здатна застосувати далекобійні снаряди VULCANO (80 км залежно від конфігурації) та EXCALIBUR (приблизно 60 км залежно від конфігурації).

Раніше ми писали, що в межах нового пакету ЗСУ отримають від німецьких партнерів інженерну техніку.

Тим часом секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що не про всю техніку, що постачається Україні, заявляється публічно.