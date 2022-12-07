Німеччина передасть Україні ще 16 мостоукладачів та 5 інженерних машин

Після постачання інженерної техніки, в арсеналі ЗСУ буде вже понад 30 мостоукладачів, які допоможуть налагодити переправи.

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Бундесвер продовжує надавати військову допомогу Україні. У межах нового пакета ЗСУ отримають інженерну техніку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Українська армія отримає 16 броньованих мостоукладачів Biber та п'ять інженерних машин розгородження Dachs. Як зазначила Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт, раніше вже передали 17 Biber, а також комплексний пакет допомоги на зиму. Він включав у себе:

польові обігрівачі

намети

одяг

сухпайки

генераторні установки

Зимовий пакет допомоги становив 11 млн євро. Також у Генштабі перерахували інші поставки від Бундесверу — 14 САУ PzH 2000, 5 MARS II з запчастинами та боєприпасами. Також для посилення протиповітряної складової ЗСУ отримали Iris-T SLM і ракети до них, а також зенітні самохідні установки Gepard.

Зазначається, що наступного року додатково на модернізацію німецької армії виділили 2 млрд євро. Частину з них буде виділено і Україні, а частину на Європейський фонд миру.

Нагадаємо, 29 липня Бундесвер вперше анонсував передачу Україні 16 мостоукладачів Biber.

Також повідомлялося, що Польща вирішила поставити ЗРК Patriot на своїй території через переговори з Німеччиною.