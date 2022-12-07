Германия передаст Украине еще 16 мостоукладчиков и 5 инженерных машин

После поставок инженерной техники, в арсенале ВСУ будет уже более 30 мостоукладчиков, которые помогут наладить переправы.

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Бундесвер продолжает оказывать военную помощь Украине. В рамках нового пакета ВСУ получат инженерную технику. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Украинская армия получит 16 бронированных мостоукладчиков Biber и пять инженерных машин разграждения Dachs. Как отметила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, ранее уже было передано 17 Biber, а также комплексный пакет помощи на зиму. Он включал в себя:

полевые обогреватели

палатки

одежду

сухпайки

генераторные установки

Зимний пакет помощи составлял 11 млн евро. Также в Генштабе перечислили другие поставки от Бундесвера — 14 САУ PzH 2000, 5 MARS II с запчастями и боеприпасами. Также для усиления противовоздушной составляющей, ВСУ получили Iris-T SLM и ракеты к ним, а также зенитные самоходные установки Gepard.

Отмечается, что в следующем году дополнительно на модернизацию немецкой армии выделили 2 млрд евро. Часть из них будут выделены и Украине, а часть на Европейский фонд мира.

Напомним, 29 июля Бундесвер впервые анонсировал передачу Украине 16 мостоукладчиков Biber.

Также сообщалось, что Польша решила поставить ЗРК Patriot на своей территории из-за переговоров с Германией.