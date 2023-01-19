ВСУ получат САУ Archer: Швеция усиливает военную поддержку Украины, — СМИ

По данным журналистов, артиллерийские установки перед отправкой снимут с запасов и модернизируют. Военные эксперты называют Archer точным инструментом для нанесения "хирургических" ударов.

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Правительство Швеции 19 января может объявить о передаче Украине самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer. Об этом сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на правительственные документы.

Премьер-министр Ульф Кристерссон и министр обороны Пол Йонсон организуют пресс-конференцию по усилению военной поддержки Украины, отметило издание.

"Правительство должно дать поручение вооруженным силам готовиться к передаче Украине артиллерийских систем", — отмечается в сообщении.

[ + – ] Поставки САУ Archer произойдут не сразу после решения правительства

Источники еще одной шведской газеты Aftonbladet уточнили, что для ВСУ готовят пакет военной помощи, включающий "более тяжелое оборудование", в частности, бронетранспортеры.

Швеция не будет передавать Украине немецкие танки Leopard 2, поскольку Германия не дала добро на их реэкспорт. САУ Archer, по данным СМИ, отправят не сразу после решения правительства.

"Установки должны быть подготовлены и модернизированы перед отправкой в ​​Украину. Их хранили в секретном месте несколько лет", — говорят собеседники.

Правительство имеет возможность внести вклад в помощь Украине с помощью передовой системы вооружения Archer, отметила газета Dagens Nyheter.

"Эта работа продолжается, мы ее обязательно доведем до конца. Проект САУ Archer находится в процессе планирования", — цитирует издание Кристерссона.

О передаче Украине САУ Archer говорил в конце октября прошлого года шведский подполковник Петер Лиден. Швеция могла бы отправить Украине 12 из имеющихся 48 артиллерийских систем.

САУ Archer — на что способна артустановка?

Archer — шведская САУ на базе шасси Volvo A30D 6х6, ее создала компания BAE Systems. Первая артиллерийская установка появилась в 2010 году, а в 2016 году Archer поступила на вооружение шведской армии.

[ + – ] САУ Archer обладает скорострельностью до 9 выстрелов в минуту

САУ оснащена 155-мм пушкой, его длина — 52 калибра. Система управления огнем компьютеризована. Максимальная дальность поражения целей — 40 км обычными снарядами и до 60 высокоточными типа Excalibur. Максимальная скорость передвижения – до 70 км/ч.

Боекомплект установки — 21 снаряд в автомате заряжания. Скорострельность САУ — до 9 выстрелов в минуту.

Автоматизация делает Archer точным инструментом контрбатарейной борьбы и "хирургических" ударов в режиме "маневр-огонь-маневр", пишет Defence Express.

Archer концептуально не создан для "заваливания" снарядами вражеской армии в режиме 24/7, отмечают эксперты.

Напомним, что немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann в начале 2023 года начала производить колесные САУ RCH-155 для Украины. Установка имеет дальность стрельбы до 40 км обычными снарядами и до 80 км высокоточными Vulcano.

Армия Литвы 30 декабря прошлого года подписала контракт на закупку 18 французских САУ Caesar. Благодаря этому литовские военные восстановят боеспособность после поставок техники Украине.