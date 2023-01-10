"У Путина остался только один вариант и он не хочет его принимать", — Кулеба

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, вместо того, чтобы смотреть правде в глаза и искать выход, российский президент бросает на войну все больше ресурсов в попытке одержать победу.

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Президент России Владимир Путин не может одержать победу в войне против Украины. Поэтому у него остается один вариант — признать поражение. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью американскому медиа National Public Radio в понедельник, 9 января.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как изменилась стратегия Путина за последний год, Кулеба отметил, что в Украине просчитались с планами президента РФ, но спустя время поняли логику его действий.

"О, я думаю, что мы просчитались с ним. К тому времени (к началу войны) он всю эту армию подтягивал к границе Украины. Глубоко внутри он принял решение, что собирается вторгнуться, и готовил почву для этого вторжения. Но, знаете, мы оглядываемся назад в этой ситуации, и теперь можем понять последовательность и логику его действий. Все было не так ясно, как сейчас", — заявил глава МИД Украины.

По словам Дмитрия Кулебы, у Путина остался только один выход из сложившейся ситуации — признать поражения России. Но президент РФ не хочется останавливаться, а наоборот, задействует все больше ресурсов против Украины.

"Если я смотрю на поле боя и ситуацию сейчас, я думаю, что у Путина не так уж много вариантов. На самом деле, я думаю, что у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант — проиграть войну. Трудность и трагедия этого момента в том, что он не желает смотреть правде в глаза и искать выход. Вместо этого он бросает в бой все больше и больше ресурсов и, самое главное, человеческих ресурсов, пытаясь победить любой ценой. Но этого не произойдет. Он не собирается побеждать", — отметил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что пока что Россия не стремится к окончанию войны с Украиной и отвергает предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира.

"России это может нравиться или не нравиться, но речь идет о создании коалиции — коалиции стран, которые готовы искать дипломатическое решение в соответствии с предложениями президента Зеленского", — подытожил Кулеба.

Напомним, 10 января, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, ожидать ли в будущем от российской стороны установления режима прекращения огня, заявил, что это полностью будет зависеть от решений президента Владимира Путина.

Днем ранее, 9 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на данный момент ни одна страна не сделала достаточно в плане военной поддержки Украины.