Возможность нового перемирия зависит от позиции Путина, — Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на реакцию украинских и западных политиков относительно "рождественского перемирия", назвав ее непонятной, необъяснимой и циничной.

Related video

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 января ответил на вопрос журналистов, ожидать ли в будущем от российской стороны установления режима прекращения огня. По словам спикера Кремля, введение такого режима полностью будет зависеть от решений президента Владимира Путина. Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Песков отметил, что если введенный режим с 6 по 7 января помог православным христианам, проживающим в зонах боевых действий, спокойно помолиться в день Рожества Христова, значит поставленная цель была достигнута.

"Давайте все-таки вспомним цели, это гуманитарные цели – для того, чтобы те христиане, которые отмечают Рождество 7 числа, могли помолиться в церквях. Если это (прекращение огня) хоть кому-то помогло это сделать, то значит, оно уже достигло своей цели", — заявил Песков.

Он также прокомментировал реакцию украинской стороны и западных политиков относительно "рождественского перемирия", назвав ее непонятной, необъяснимой и циничной.

"Мы встретили совершенно непонятную, необъяснимую и достаточно циничную реакцию со стороны, прежде всего, Киева, а также со стороны многих западных лидеров", — сказал пресс-секретарь.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу установить режим прекращения огня с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В пресс-службе Кремля отметили, что данное решение было принято с учетом призыва к "рождественскому перемирию" главы РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева).

В связи с этим cоветник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк 5 января заявил, что Москва может рассчитывать на "временное перемирие" только в том случае, когда российские войска покинут временно оккупированные территории Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также прокомментировал решение Путина, назвав его ложью и лицемерием. Он заявил, что украинская сторона не станет вести никаких переговоров о перемирии и призвал оккупантов "забрать свой хлам и отправиться в Россию".