"Забирайте свой хлам": Данилов ответил на предложенное Путиным перемирие на Рождество

По словам Алексея Данилова, предложенное Владимиром Путиным и патриархом Кириллом перемирие в честь Рождества — лицемерие и ложь, которой нельзя верить.

Related video

Украина не будет вести никаких переговоров по поводу "рождественского" перемирия с РФ. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов в четверг, 5 января, в эфире национального телемарафона.

"А кому они это перемирие предлагают? Никаких переговоров мы с ними вести о каких-либо перемириях не будем. К нам это не имеет никакого отношения", — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, если президент РФ хочет закончить войну с Украиной, ему следует отдать приказ ВС РФ покинуть территорию нашей страны.

"Есть довольно простое решение – забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются в Россию", — добавил он.

Данилов также прокомментировал предложение российской стороны на своей странице в Твиттере.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных?" — написал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что все предложения со стороны РФ о прекращении огня — это ложь и лицемерие.

"Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи", — резюмировал он, обращаясь к российским оккупантам.

Напомним, 5 января в РФ заявили о режиме временного прекращения огня в Украине. Президент Владимир Путин поручил главе Минобороны РФ установить режим прекращения огня на 36 часов. В Кремле сообщили, что решение принято в связи с соответствующим призывом патриарха Кирилла.

В ответ на призыв патриарха советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал, что заявление главы РПЦ является циничной ловушкой и элементом прокремлевской пропаганды, поскольку ранее Кирилл призывал к геноциду украинцев и настаивал на большей милитаризации России.