"Забирайте свій мотлох": Данілов відповів на запропоноване Путіним перемир'я на Різдво

За словами Олексія Данілова, запропоноване Володимиром Путіним та патріархом Кирилом перемир'я на честь Різдва — лицемірство та брехня, якій не можна вірити.

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Україна не вестиме жодних переговорів з приводу "різдвяного" перемир'я з РФ. Таку заяву зробив секретар РНБО Олексій Данілов у четвер, 5 січня, в ефірі національного телемарафону.

"А кому вони це перемир'я пропонують? Жодних переговорів ми з ними вести про якісь перемир'я не будемо. До нас це не має жодного стосунку", — сказав Данілов.

За словами секретаря РНБО, якщо президент РФ хоче закінчити війну з Україною, йому слід віддати наказ ЗС РФ залишити територію нашої країни.

"Є досить просте рішення — забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають до Росії", — додав він.

Данілов також прокоментував пропозицію російської сторони на своїй сторінці у твіттері.

"Який стосунок до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить гидоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених?" — написав Данілов.

Секретар РНБО додав, що всі пропозиції з боку РФ щодо припинення вогню – це брехня та лицемірство.

"Ми вас будемо гризти в оспіваній тиші української ночі", — резюмував він, звертаючись до російських окупантів.

Нагадаємо, 5 січня у РФ заявили про режим тимчасового припинення вогню в Україні. Президент Володимир Путін доручив главі Міноборони РФ встановити режим припинення вогню на 36 годин. У Кремлі повідомили, що рішення ухвалене у зв'язку з відповідним закликом патріарха Кирила.

У відповідь на заклик патріарха радник глави Офісу президента Михайло Подоляк написав, що заява глави РПЦ є цинічною пасткою та елементом прокремлівської пропаганди, оскільки раніше Кирило закликав до геноциду українців та наполягав на більшій мілітаризації Росії.