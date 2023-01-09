"Никто не сделал достаточно": Кулеба назвал кратчайший путь к победе над Россией

По словам главы МИД, ни одна страна не оказала военную поддержку Киеву в необходимом объеме, иначе российских солдат не было бы на территории Украины.

Related video

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров поставлять Украине больше вооружения. Об этом он написал в своем Твиттере в понедельник, 9 января.

Кулеба подчеркнул, что на данный момент ни одна страна не сделала достаточно в плане военной поддержки Украины.

"Украина благодарна партнерам за их военную помощь, но мы должны оставаться честными друг с другом: никто не сделал достаточно, пока российские сапоги остаются на украинской земле. Вооружение нашей страны для победы — кратчайший путь к восстановлению мира и безопасности в Европе и за ее пределами", — написал Кулеба.

9 января премьер-министр Польши Мариуш Моравецкий заявил, что его страна ведет переговоры о том, чтобы создать коалицию стран для передачи Украине танков Leopard 2. Польша готова передать Украине до десяти танков.

Напомним, 5 января Дмитрий Кулеба рассказал о том, что за все время войны с Россией Украина не просила другие страны принять в ней участие. Глава МИД выразил уверенность в возможности защитить Украину самостоятельно, однако для этого требуется оружие, ведь армия России численно превосходит Вооруженные силы Украины.