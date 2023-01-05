Кулеба рассказал, могут ли другие страны участвовать в войне с Россией в Украине (видео)

По словам главы МИД, Украина способна себя защитить без участия иностранных военных, но стране нужно оружие, чтобы победить превосходящую по численности армию.

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За все время войны с Россией Украина не просила другие страны принять в ней участие. Об этом в четверг, 5 января, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире арабского телеканала Akhbar Al Aan.

Глава МИД выразил уверенность в возможности защитить Украину самостоятельно, однако для этого требуется оружие, ведь армия России численно превосходит Вооруженные силы Украины.

"Мы уверены в себе и в нашей возможности защитить страну. Мы никогда, подчеркиваю, никогда, даже в самые темные моменты, не просили, чтобы сапог иностранного солдата ступал на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны посылать войска в Украину. Мы понимаем, это наша страна и мы будем ее защищать. Но это правда, что мы просим посылать нам оружие, которое поможет победить армию, превосходящую нас в количестве личного состава и оружия", — заявил Кулеба.

Напомним, 5 января главнокомандующий Эстонскими силами обороны (EDF) генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что страны Балтии и их союзники должны быть готовы к следующей агрессии России. По его мнению, Россия может сосредоточить у границ с Эстонией и Латвией около 1000 танков и 4000 БТР, 1000 артиллерийских систем и 100 000 солдат.

Ранее, 4 января, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что весной ВСУ планируют серьезное контрнаступление. По его словам, в марте 2023 года боевые действия будут "самыми жаркими", после чего Украина нанесет окончательное поражение РФ.

В тот же день глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада и дальше будут существенно помогать Киеву вооружением, а в 2023 году ВСУ получат ту технику, которую не смогли получить в 2022-м. В частности, речь идет о немецких танках Leopard.