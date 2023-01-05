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Военный Фокус Российско-украинская война

Кулеба рассказал, могут ли другие страны участвовать в войне с Россией в Украине (видео)

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Фото: РБК-Украина | Кулеба заявил, что Украине нужно оружие, чтобы победить численно превосходящего врага

По словам главы МИД, Украина способна себя защитить без участия иностранных военных, но стране нужно оружие, чтобы победить превосходящую по численности армию.

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За все время войны с Россией Украина не просила другие страны принять в ней участие. Об этом в четверг, 5 января, заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире арабского телеканала Akhbar Al Aan.

Глава МИД выразил уверенность в возможности защитить Украину самостоятельно, однако для этого требуется оружие, ведь армия России численно превосходит Вооруженные силы Украины.

"Мы уверены в себе и в нашей возможности защитить страну. Мы никогда, подчеркиваю, никогда, даже в самые темные моменты, не просили, чтобы сапог иностранного солдата ступал на нашу землю. Мы никогда не просили другие страны посылать войска в Украину. Мы понимаем, это наша страна и мы будем ее защищать. Но это правда, что мы просим посылать нам оружие, которое поможет победить армию, превосходящую нас в количестве личного состава и оружия", — заявил Кулеба.

Напомним, 5 января главнокомандующий Эстонскими силами обороны (EDF) генерал-лейтенант Мартин Херем заявил, что страны Балтии и их союзники должны быть готовы к следующей агрессии России. По его мнению, Россия может сосредоточить у границ с Эстонией и Латвией около 1000 танков и 4000 БТР, 1000 артиллерийских систем и 100 000 солдат.

Ранее, 4 января, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что весной ВСУ планируют серьезное контрнаступление. По его словам, в марте 2023 года боевые действия будут "самыми жаркими", после чего Украина нанесет окончательное поражение РФ.

В тот же день глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что страны Запада и дальше будут существенно помогать Киеву вооружением, а в 2023 году ВСУ получат ту технику, которую не смогли получить в 2022-м. В частности, речь идет о немецких танках Leopard.