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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Кулеба розповів, чи можуть інші країни брати участь у війні з Росією в Україні (відео)

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Фото: РБК-Украина | Кулеба заявив, що Україні потрібна зброя, щоб перемогти ворога, що чисельно перевершує

За словами глави МЗС, Україна здатна себе захистити без участі іноземних військових, але країні потрібна зброя, щоб перемогти армію, що перевершує за чисельністю.

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За весь час війни з Росією Україна не просила інших країн взяти в ній участь. Про це у четвер, 5 січня, заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі арабського телеканалу Akhbar Al Aan.

Глава МЗС висловив упевненість у можливості захистити Україну самостійно, проте для цього потрібна зброя, адже армія Росії чисельно перевершує Збройні Сили України.

"Ми впевнені в собі і в нашій можливості захистити країну. Ми ніколи, наголошую, ніколи, навіть у найтемніші моменти, не просили, щоб чобіт іноземного солдата ступав на нашу землю. Ми ніколи не просили інші країни посилати війська в Україну. Ми розуміємо, це наша країна і ми її захищатимемо. Але це правда, що ми просимо посилати нам зброю, яка допоможе перемогти армію, яка перевершує нас у кількості особового складу та зброї", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, 5 січня головнокомандувач Естонськими силами оборони (EDF) генерал-лейтенант Мартін Херем заявив, що країни Балтії та їхні союзники мають бути готовими до наступної агресії Росії. На його думку, Росія може зосередити біля кордонів з Естонією та Латвією близько 1000 танків та 4000 БТР, 1000 артилерійських систем та 100 000 солдатів.

Раніше, 4 січня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що навесні ЗСУ планують серйозний контрнаступ. За його словами, у березні 2023 року бойові дії будуть "найспекотнішими", після чого Україна завдасть остаточної поразки РФ.

У той же день глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу й надалі суттєво допомагатимуть Києву озброєнням, а 2023 року ЗСУ отримають ту техніку, яку не змогли отримати 2022-го. Зокрема, йдеться про німецькі танки Leopard.