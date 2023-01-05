Кулеба розповів, чи можуть інші країни брати участь у війні з Росією в Україні (відео)

За словами глави МЗС, Україна здатна себе захистити без участі іноземних військових, але країні потрібна зброя, щоб перемогти армію, що перевершує за чисельністю.

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За весь час війни з Росією Україна не просила інших країн взяти в ній участь. Про це у четвер, 5 січня, заявив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі арабського телеканалу Akhbar Al Aan.

Глава МЗС висловив упевненість у можливості захистити Україну самостійно, проте для цього потрібна зброя, адже армія Росії чисельно перевершує Збройні Сили України.

"Ми впевнені в собі і в нашій можливості захистити країну. Ми ніколи, наголошую, ніколи, навіть у найтемніші моменти, не просили, щоб чобіт іноземного солдата ступав на нашу землю. Ми ніколи не просили інші країни посилати війська в Україну. Ми розуміємо, це наша країна і ми її захищатимемо. Але це правда, що ми просимо посилати нам зброю, яка допоможе перемогти армію, яка перевершує нас у кількості особового складу та зброї", — заявив Кулеба.

Нагадаємо, 5 січня головнокомандувач Естонськими силами оборони (EDF) генерал-лейтенант Мартін Херем заявив, що країни Балтії та їхні союзники мають бути готовими до наступної агресії Росії. На його думку, Росія може зосередити біля кордонів з Естонією та Латвією близько 1000 танків та 4000 БТР, 1000 артилерійських систем та 100 000 солдатів.

Раніше, 4 січня, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що навесні ЗСУ планують серйозний контрнаступ. За його словами, у березні 2023 року бойові дії будуть "найспекотнішими", після чого Україна завдасть остаточної поразки РФ.

У той же день глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що країни Заходу й надалі суттєво допомагатимуть Києву озброєнням, а 2023 року ЗСУ отримають ту техніку, яку не змогли отримати 2022-го. Зокрема, йдеться про німецькі танки Leopard.