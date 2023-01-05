"Після України ми маємо бути готові до агресії Росії проти нас", — головком ЗС Естонії

На думку генерал-лейтенанта Мартіна Херема, Росія може зосередити біля кордонів з Естонією та Латвією приблизно 1 000 танків та 4 000 БТР, 1 000 артилерійських систем та 100 000 солдат.

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Естонія та її союзники мають бути готовими до наступної агресії Росії. Про це заявив головнокомандувач Естонськими силами оборони (EDF) генерал-лейтенант Мартін Херем у четвер, 5 січня, в інтерв'ю виданню ERR.

У збройних силах Естонії переконані, що після поразки в Україні російське суспільство може вимагати реваншу, тому її сусідам та їхнім союзникам потрібно бути готовими до наступної агресії РФ проти них.

"Ми, звичайно, маємо зосередитися на перемозі України прямо зараз, оскільки це головна та неминуча мета на шляху до забезпечення кращого майбутнього. Однак це лише перша мета. По-друге, ми маємо бути готовими до наступної агресії Росії проти нас в Естонії, проти наших союзників і наших цінностей", — заявив Херем.

За словами головкому ЗС Естонії, незважаючи на великі втрати в живій силі та техніці, Росія має достатній потенціал для завдання військового удару по деяких своїх сусідах.

Чим Росія може воювати в Естонії

За оцінками естонських сил оборони, Росія може виставити біля кордонів Естонії та Латвії довжиною майже 400 км приблизно 1 000 танків та 4 000 БТР, а також 1 000 артилерійських систем та 100 000 солдат. При цьому, навіть якщо якість живої сили і техніки буде далеко не найкращою, війна може завдати серйозної шкоди Естонії.

"За умов нинішнього річного виробництва артилерії Росія зможе випускати понад 66 000 снарядів на день на всьому 400-кілометровому фронті. Неважливо, чи буде Естонія атакована старими танками Т-62 або новими Т-90 — для їх знищення все одно знадобляться ракети Javelin або Eurospike. Те саме стосується і солдат противника, авіаційних засобів та іншого — нам потрібна зброя, боєприпаси та можливість їх застосування проти маси солдат противника", — заявив Херем.

Крім того, в ЗС Естонії вважають, що в разі агресії проти країн Балтії, Росія зможе наростити виробництво боєприпасів і використовувати літаки, що раніше не задіяні в Україні, і військово-морський флот.

"Російські заводи раніше випускали майже два мільйони одиниць артилерійських боєприпасів на рік. Ймовірно, вони зможуть подвоїти обсяги випуску боєприпасів. Досі Росія використала майже 10% своїх ракет С-300, які використовуються для ураження наземних цілей в Україні на відстані 70 кілометрів. За десять місяців Росія втратила менше 10% своєї авіації та ще менше флоту. Можна говорити про те, що Росії не вистачає сучасних технологій, але для створення маси солдат не потрібно багато технологій XXI століття", — додав Херем.

Головком також зазначив, що Естонія має планомірно розвивати свої військові можливості, щоб протистояти російській агресії у майбутньому.

Нагадаємо, 4 січня керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив про те, що навесні ЗСУ планують серйозний контрнаступ. За його словами, у березні 2023 року бойові дії будуть "найспекотнішими", після чого Україна завдасть остаточної поразки РФ.

Раніше, 30 грудня, Буданов повідомив про те, що Міноборони Росії планує розпочати нову хвилю мобілізації вже з 5 січня 2023 року, оскільки армія серйозно потребує поповнення особового складу.