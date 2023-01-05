"После Украины мы должны быть готовы к агрессии России против нас", — главком ВС Эстонии

По мнению генерал-лейтенанта Мартина Херема, Россия может сосредоточить у границ с Эстонией и Латвией около 1000 танков и 4000 БТР, 1000 артиллерийских систем и 100 000 солдат.

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Эстония и ее союзники должны быть готовы к следующей агрессии России. Об этом в четверг, 5 января, заявил главнокомандующий Эстонскими силами обороны (EDF) генерал-лейтенант Мартин Херем в интервью изданию ERR.

В вооруженных силах Эстонии убеждены, что после поражения в Украине российское общество может потребовать реванша, поэтому ее соседям и их союзникам нужно быть готовыми к следующей агрессии РФ против них.

"Мы, естественно, должны сосредоточиться на победе Украины прямо сейчас, поскольку это главная и неизбежная цель на пути к обеспечению лучшего будущего. Однако это только первая цель. Во-вторых, мы должны быть готовы к следующей агрессии России против нас в Эстонии, против наших союзников и наших ценностей", — заявил Херем.

По словам главкома ВС Эстонии, несмотря на большие потери в живой силе и технике, Россия имеет достаточный потенциал для нанесения военного удара по некоторым своим соседям.

Чем Россия может воевать в Эстонии

По оценкам эстонских сил обороны, Россия может выставить у границ Эстонии и Латвии протяженностью почти 400 км около 1000 танков и 4000 БТР, а также 1000 артиллерийских систем и 100 000 солдат. При этом, даже если качество живой силы и техники будет далеко не самым лучшим, война может нанести серьезный урон Эстонии.

"При нынешнем годовом производстве артиллерии Россия сможет выпускать более 66 000 снарядов в день на всем 400-километровом фронте. Неважно, будет ли Эстония атакована старыми танками Т-62 или новыми Т-90 — для их уничтожения все равно понадобятся ракеты Javelin или Eurospike. То же самое относится и к солдатам противника, авиационным средствам и прочему — нам необходимо оружие, боеприпасы и возможность их применения против массы солдат противника", — заявил Херем.

Кроме того, в ВС Эстонии считают, что в случае агрессии против стран Балтии, Россия сможет нарастить производство боеприпасов и использовать ранее не задействованные в Украине самолеты и военно-морской флот.

"Российские заводы ранее выпускали почти два миллиона единиц артиллерийских боеприпасов в год. Вероятно, они смогут удвоить объемы выпуска боеприпасов. До сих пор Россия использовала примерно 10% своих ракет С-300, которые применяются для поражения наземных целей в Украине на расстоянии 70 километров. За десять месяцев Россия потеряла менее 10% своей авиации и еще меньше флота. Можно говорить о том, что России не хватает современных технологий, но для создания массы солдат не нужно много технологий XXI века", — добавил Херем.

Главком также отметил, что Эстония должна планомерно развивать свои военные возможности, чтобы противостоять российской агрессии в будущем.

Напомним, 4 января руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что весной ВСУ планируют серьезное контрнаступление. По его словам, в марте 2023 года боевые действия будут "самыми жаркими", после чего Украина нанесет окончательное поражение РФ.

Ранее, 30 декабря, Буданов сообщил о том, что Минобороны России планирует начать новую волну мобилизации уже с 5 января 2023 года, так как армия серьезно нуждается в пополнении личного состава.