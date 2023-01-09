"Ніхто не зробив достатньо": Кулеба назвав найкоротший шлях до перемоги над Росією

За словами глави МЗС, жодна країна не надала військової підтримки Києву в необхідному обсязі, інакше російських солдатів не було б на території України.

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Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба закликав партнерів постачати Україні більше озброєння. Про це він написав у своєму твіттері у понеділок, 9 січня.

Кулеба наголосив, що наразі жодна країна не зробила достатньо у плані військової підтримки України.

"Україна вдячна партнерам за їхню військову допомогу, але ми маємо залишатися чесними одне з одним: ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі. Озброєння нашої країни для перемоги — найкоротший шлях до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами", — написав Кулеба.

9 січня прем'єр-міністр Польщі Маріуш Моравецький заявив, що його країна веде переговори про створення коаліції країн для передачі Україні танків Leopard 2. Польща готова передати Україні до десяти танків.

Нагадаємо, 5 січня Дмитро Кулеба розповів про те, що за весь час війни з Росією Україна не просила інших країн взяти у ній участь. Глава МЗС висловив упевненість у можливості захистити Україну самостійно, проте для цього потрібна зброя, адже армія Росії чисельно перевершує Збройні Сили України.