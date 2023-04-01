США не передаватимуть Україні ракети ATACMS, але є альтернатива, — генерал Міллі

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів США, з військової точки зору у Вашингтона не так вже й багато таких далекобійних ракет, і треба переконатися, чи вистачить їм самим.

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США поки що не готові надавати Україні ракети більшої дальності MGM-140 ATACMS. Однак у майбутньому не можна виключати передачі цього озброєння. Про це сказав голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю газеті Defense One 31 березня.

За словами воєначальника, з військової точки зору у США не так вже й багато ATACMS, і потрібно переконатися в тому, чи вистачить їм самим. Однак Вашингтон розглядає інші варіанти, щоб Збройні сили України мали більше можливостей на полі бою, наприклад ударні безпілотники.

"А дальність дії зброї — я думаю, що є деяке перебільшення того, що може зробити ATACMS, а що ні... Радіус дії ATACMS більше, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", — зазначив він.

Марк Міллі додав, що є БПЛА з аналогічними можливостями і що "британці мають пару систем".

Що відомо про ракети ATACMS?

ATACMS — це балістична ракета класу "земля — земля", яку виробляє американська компанія Lockheed Martin. Вона має дальність до 300 км. Її можна запускати з вже наявних у ЗСУ РСЗВ M270 MLRS та HIMARS.

Нагадаємо, у тому ж інтерв'ю Міллі заявив, що Україні навряд чи вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року. За його словами, це завдання вкрай складне, проте це не означає, що воно неможливе.

За інформацією ЗМІ, 3 квітня США можуть оголосити про нову військову допомогу Україні на суму $2,6 млрд. Журналісти пишуть, що пакет включатиме високоточні авіаційні боєприпаси, радари, протитанкові ракети та різне технічне обладнання.