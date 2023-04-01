Україна не звільнить усі окуповані території найближчим часом у 2023 році, — Міллі

За словами американського воєначальника, він не стверджує, що звільнення всіх територій України цього року зовсім неможливе, але хоче лише сказати, що це завдання є вкрай складним. Він також уточнив, що сьогодні політичне рішення США полягає у тому, щоб не давати Києву ракети ATACMS.

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає невисокою ймовірність того, що Україні вдасться відкинути всі російські сили за межі своєї території цього року. Таку заяву Міллі зробив у п'ятницю, 31 березня, в інтерв'ю Defense One.

"Я не думаю, що це відбудеться найближчим часом цього року. Зеленський неодноразово робив публічні заяви про те, що мета України полягає в тому, щоб стусанами викинути кожного росіянина з окупованої української території. Але це велике завдання. Дуже, дуже складне військове завдання", — зазначив Міллі.

Він додав, що сотні тисяч росіян все ще перебувають на окупованій території України. За його словами, він не стверджує, що це неможливо, але хоче лише сказати, що це дуже складне завдання.

"Але це їхнє завдання, у них безперечно є на це моральне право, це їхня країна", — пояснив Міллі.

У листопаді 2022 року на прес-конференції він також заявляв, що ймовірність того, що Україні в найближчому майбутньому вдасться повернути Крим і вигнати всі російські війська за межі своєї території, невисока. Після цієї заяви почали ширитися чутки, що керівництво Сполучених Штатів підштовхує Київ до мирних переговорів та територіальних поступок.

Але у своїй нещодавній заяві Міллі також сказав, що Росія прорахувалася стратегічно та оперативно, а тепер ще й тактично. Він також сказав, що частково через низьку підготовку і тактику "людських хвиль", що застосовується, російські війська потрапляють у м'ясорубку.

Ракети ATACMS переоцінені

Під час прес-конференції американського генерала також спитали про можливість постачання в Україну далекобійних ракет ATACMS.

Він відповів, що сьогодні політичне рішення полягає в тому, щоб не давати їх, але додав, що в майбутньому нічого не можна виключати.

За його словами, з військової точки зору у США не так вже й багато ATACMS, і потрібно переконатися в тому, чи вистачить самим. Він також вважає, що можливості ATACMS переоцінені.

Ракети ATACMS

"Це один постріл. Порівняйте постріл з мушкету з автоматною чергою. РСЗВ вистрілює шість снарядів, а ATACMS — лише один. Зараз радіус дії ATACMS вищий, але є інші системи, які можуть забезпечити ту ж далекобійність", — сказав Міллі.

Він уточнив, що є безпілотники з аналогічними можливостями, і що "британці мають низку систем".

"Таким чином, є кілька інших речей, за допомогою яких ми могли б надати їм деяку перевагу. Але зараз ми не надаємо їм ATACMS", — сказав Міллі.

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, у понеділок США анонсують пакет військової допомоги Україні на 2,6 млрд. доларів.

31 березня у Верховній Раді назвали легальні способи того, як чоловіки можуть виїхати з України.