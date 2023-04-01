Украина не освободит все оккупированные территории в ближайшем будущем в 2023 году, — Милли

По словам американского военачальника, он не утверждает, что освобождение всех территорий Украины в текущем году вовсе невозможно, но хочет лишь сказать, что это задача крайне сложная. Он также уточнил, что сегодня политическое решение США состоит в том, чтобы не давать ракеты ATACMS Киеву.

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Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли считает невысокой вероятность того, что Украине удастся отбросить все российские силы за пределы своей территории в этом году. Такое заявление Милли сделал в пятницу, 31 марта, в интервью Defense One.

"Я не думаю, что это произойдет в ближайшем будущем в этом году. Зеленский неоднократно делал публичные заявления о том, что цель Украины заключается в том, чтобы пинками вышвырнуть каждого россиянина с оккупированной украинской территории. Но это большая задача. Очень, очень сложная военная задача", — отметил Милли.

Он добавил, что сотни тысяч россиян все еще находятся на оккупированной территории Украины. По его словам, он не утверждает, что это невозможно, но хочет лишь сказать, что это очень сложная задача.

"Но это их задача, у них определенно есть на это моральное право, это их страна", — пояснил Милли.

В ноябре 2022 года на пресс-конференции он также заявлял, что вероятность того, что Украине в обозримом будущем удастся вернуть Крым и выгнать все российские войска за пределы своей территории, невысока. После этого заявления стали шириться слухи, что руководство Соединенных Штатов подталкивает Киев к мирным переговорам и территориальным уступкам.

Но в своем недавнем заявлении Милли также сказал, что Россия просчиталась стратегически и оперативно, а теперь проигрывают еще и тактически. Он также сказал, что отчасти из-за низкой подготовки и применяющейся тактики "человеческих волн" российские войска попадают в мясорубку.

Ракеты ATACMS переоценены

Во время пресс-конференции американского генерала также спросили о возможности поставок в Украину дальнобойных ракет ATACMS.

Он ответил, что на сегодня политическое решение состоит в том, чтобы не давать их, но добавил, что в будущем ничего нельзя исключать.

По его словам, с военной точки зрения у США не так уж много ATACMS, и нужно удостовериться в том, хватит ли самим. Он также считает, что характеристики ATACMS переоценены.

Ракеты ATACMS

"Это один выстрел. Сравните выстрел из мушкета с автоматной очередью. РСЗО выстреливает шесть снарядов, а ATACMS — только один. Сейчас дальность ATACMS выше, но есть другие системы, которые могут обеспечить ту же дальнобойность", — сказал Милли.

Он уточнил, что есть беспилотники с аналогичными возможностями, и что "у британцев есть ряд систем".

"Таким образом, есть несколько других вещей, с помощью которых мы могли бы дать им некоторое преимущество. Но сейчас мы не предоставляем им ATACMS", — сказал Милли.

Напомним, что, по информации СМИ, в понедельник США анонсируют пакет военной помощи Украине на 2,6 млрд долларов.

31 марта в Верховной Раде назвали легальные способы, как мужчины могут выехать из Украины.