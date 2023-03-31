Как мужчинам выехать из Украины: в Раде назвали легальные способы (видео)

Как отметил представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, ожидать послаблений в данном вопросе не стоит. И добавил, что законные способы выезда таки есть.

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На данный момент в Украине не существует никаких нововведений в порядке пересечения государственной границы военнообязанными мужчинами. Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил нардеп, представитель президента в Верховной Раде Украины Федор Вениславский в эфире национального телемарафона.

"На сегодняшний день не существует никаких нововведений в порядке пересечения государственной границы мужчинами, которые являются военнообязанными. Однако есть абсолютно легальные пути выезда за границу, в том числе мужчин в возрасте от 18 до 60 лет посредством разных обстоятельств и оснований", — рассказал Вениславский.

Нардеп выделил такие категории лиц, как те, кто имеют бронь от призыва и те, кто имеет на содержании несовершеннолетних детей инвалидов, а также другие категории лиц, в частности, водители и другие.

При этом в парламенте пока лишь обсуждают законодательные инициативы, которые могли бы смягчить правила выезда за границу для мужчин призывного возраста.

"Что касается законодательных инициатив, то они нарабатываются. Говорить, что это уже доказанный факт, оснований нет. Позиция очень неоднозначная — стоит ли смягчать возможность выезда за границу в условиях военного положения мужчинам. Я лично сторонник того, что это не нужно делать. На сегодня предусмотренно достаточно много легальных оснований для выезда за границу и ими успешно пользуются", — отметил Вениславский.

По словам парламентария, ограничение свободы передвижения граждан в условиях военного положения не нарушают права человека.

"Что касается выезда мужчин за границу, мы с 24 февраля живем в состоянии полной мобилизации и закона "О правовом режиме военного положения". В законе предусмотрено, в том числе, ограничение свободы передвижения которая закреплена ст.33 Конституции Украины. Причем ограничение свободы передвижения в условиях военного положения абсолютно соответствует международным стандартам в области прав человека, тут нет никаких нарушений", — добавил нардеп.

Напомним, 31 марта представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, что количество людей, которые пытались незаконно покинуть Украину с начала полномасштабного вторжения РФ, стало меньше. Ежедневно задерживают от 20 до 30 человек.

Также напомним, 28 марта представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что пока нет законопроекта о рассылке повесток в мессенджерах, о котором сообщалось ранее.

Ранее, 27 марта, Фокус разбирался, когда именно представитель территориального центра комплектования имеет законные основания запрашивать у прохожих предоставления документов.