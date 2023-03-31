Як чоловікам виїхати з України: у Раді назвали легальні способи (відео)

Як зазначив представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, очікувати послаблень у цьому питанні не варто. І додав, що законні способи виїзду все ж таки є.

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На цей час в Україні не існує жодних нововведень у порядку перетину державного кордону військовозобов'язаними чоловіками. Про це у п'ятницю, 31 березня, повідомив нардеп, представник президента у Верховній Раді України Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону.

"На сьогодні не існує жодних нововведень у порядку перетину державного кордону чоловіками, які є військовозобов'язаними. Проте є абсолютно легальні шляхи виїзду за кордон, зокрема чоловіків віком від 18 до 60 років через різні обставини та підстави", — розповів Веніславський.

Нардеп виділив такі категорії осіб, як ті, хто має броню від призову, та ті, хто має на утриманні неповнолітніх дітей інвалідів, а також інші категорії осіб, зокрема водії та інші.

При цьому в парламенті поки що лише обговорюють законодавчі ініціативи, які могли б пом'якшити правила виїзду за кордон для чоловіків призовного віку.

"Щодо законодавчих ініціатив, то вони напрацьовуються. Говорити, що це вже доведений факт, підстав немає. Позиція дуже неоднозначна — чи варто пом'якшувати можливість виїзду за кордон в умовах воєнного стану чоловікам. Я особисто прихильник того, що чого не потрібно робити. Сьогодні передбачено чимало легальних підстав для виїзду за кордон і ними успішно користуються", — зазначив Веніславський.

За словами парламентаря, обмеження свободи пересування громадян за умов воєнного стану не порушують права людини.

"Щодо виїзду чоловіків за кордон, ми з 24 лютого живемо у стані повної мобілізації та закону "Про правовий режим воєнного стану". У законі передбачено, зокрема обмеження свободи пересування, яка закріплена ст. 33 Конституції України. Причому обмеження свободи пересування в умовах воєнного стану абсолютно відповідає міжнародним стандартам у галузі прав людини, тут немає жодних порушень", — додав нардеп.

Нагадаємо, 31 березня представник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, що кількість людей, які намагалися незаконно залишити Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, поменшало. Щодня затримують від 20 до 30 людей.

Також нагадаємо, 28 березня представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що поки що немає законопроєкту про розсилання повісток у месенджерах, про який повідомлялося раніше.

Раніше, 27 березня, Фокус розбирався, коли саме представник територіального центру комплектування має законні підстави вимагати у перехожих надання документів.