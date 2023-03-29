Повістки через месенджери: Веніславський роз'яснив слова про поліпшення мобілізації в Україні (відео)

За словами представника президента у Верховній Раді, месенджери є лише одним із варіантів інформування, проте говорити про конкретний законопроєкт поки що зарано.

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Представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський заявив, що поки що немає законопроєкту про розсилання повісток у месенджерах. Про це він сказав у коментарі телеканалу "Київ".

За словами Веніславського, ведеться робота над удосконаленням системи мобілізації у зв'язку з великою кількістю тимчасово переміщених осіб. Деякі з них не встигли чи не хочуть стати на військовий облік. Цю проблему потрібно вирішити.

"Говорити про те, що вже є проєкт – ще передчасно", — сказав він.

Однак, як повідомив представник президента у парламенті, месенджери є лише одним із варіантів інформування. Він зазначив, що мобілізація передбачає залучення великої кількості суб'єктів, включаючи органи місцевого самоврядування, які мають надавати інформацію територіальним центрам комплектування.

"Ми шукаємо різні варіанти, зокрема, можливо, через різні існуючі бази даних, які можна також залучити, але це все поки що на етапі обговорення", — сказав він.

За словами Веніславського, в Україні вже можуть надсилати повістки до суду через месенджери. Аналогічно можна зробити і з інформуванням призовників про те, що їм потрібно з'явитися в центр комплектування.

Веніславський про повістки у месенджері

Нагадаємо, що Веніславський раніше вже говорив про те, що в Україні розробляють законодавчі підстави для того, щоб територіальні центри комплектування та соцпідтримки (ТЦК) могли надсилати повістки у месенджерах. За його словами, вручення повісток на вулицях провокує конфліктні ситуації, тому у ВР розробляють спосіб сповіщення про необхідність прийти у військкомат за прикладом того, як це відбувається в судах.