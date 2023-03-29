Повестки через мессенджеры: Вениславский разъяснил слова об улучшении мобилизации в Украине (видео)

По словам представителя президента в Верховной Раде, мессенджеры являются лишь одним из вариантов информирования, однако говорить о конкретном законопроекте пока рано.

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Представитель президента Украины в Верховной Раде Федор Вениславский заявил, что пока нет законопроекта о рассылке повесток в мессенджерах. Об этом он сказал в комментарии телеканалу "Киев".

По словам Вениславского, ведется работа над усовершенствованием системы мобилизации в связи с большим количеством временно перемещенных лиц. Некоторые из них не успели или не хотят встать на военный учет. Эту проблему необходимо решить.

"Говорить о том, что уже есть проект – еще преждевременно", — сказал он.

Однако, как сообщил представитель президента в парламенте, мессенджеры являются лишь одним из вариантов информирования. Он отметил, что мобилизация предусматривает привлечение большого количества субъектов, включая органы местного самоуправления, которые должны давать информацию территориальным центрам комплектования.

"Мы ищем различные варианты, в том числе возможно через разные существующие базы данных, которые можно также привлечь, но это все пока на этапе обсуждения", — сказал он.

По словам Вениславского, в Украине уже могут отправлять повестки в суд через мессенджеры. Также можно сделать и с информированием призывников о том, что им нужно явиться в центр комплектования.

Вениславский о повестках в мессенджере

Напомним, что Вениславский ранее уже говорил о том, что в Украине разрабатывают законодательные основания для того, чтобы территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК) могли присылать повестки в мессенджерах. По его словам, вручение повесток на улицах провоцирует конфликтные ситуации, поэтому в ВР разрабатывают способ уведомления о необходимости прийти в военкомат по примеру того, как это происходит в судах.