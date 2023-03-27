Повістка – після пред'явлення паспорта. Чи можуть військкоми вимагати на вулиці документи

В Україні мобілізаційні завдання представниками територіальних центрів комплектування вирішуються через охоплення якомога більшої кількості військовозобов’язаних. Не секрет, що повістки можуть видавати та видають на вулицях, зупинках або ж навіть у торгових центрах. Як законодавство наразі регулює порядок перевірки військкомами документів на вулицях міст та селищ і коли можна відмовити у наданні своїх даних?

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Донедавна процедура видачі українським військовозобов’язаним повісток була пов’язана з перевіркою документів представниками поліції, після чого представники територіальних центрів комплектування виписували на місці або видавали вже раніше виписані повістки. Проте останнім часом процедура зазнала суттєвого удосконалення — тепер документи чоловіків перевіряють військкоми (співробітники ТЦК та СП), а тоді вручають повістки. Фокус опитав юристів, коли саме представник територіального центру комплектування має законні підстави запитувати у перехожих документи.

Право на перевірку. Які нормативні акти надають військкомам право перевіряти документи

Головне завдання територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) — виконання законодавства України з питань військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

"Відповідно до пункту 7 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" протягом відповідного режиму військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати такий захід як: перевіряти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України", — розповіла адвокатка АО "Legal Strategy" Віолета Монастирська.

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За її словами, постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456 затверджено Порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану, яким передбачено, що право на проведення перевірки документів в осіб надано відповідним уповноваженим особам Національної поліції, СБУ, Національної гвардії, Держприкордонслужби, ДМС, Держмитслужби та Збройних Сил, які визначені в наказі коменданта.

Згідно з чинним законодавством, представники Збройних Сил, Нацполіції, СБУ мають право перевіряти документи громадян Фото: УНИАН

"Можуть перевіряти, якщо у Наказі вказано, що працівники територіальних центрів комплектування мають право на перевірку документів. Разом з цим, аудіо- і відеофіксація житла громадян та їх особистих речей здійснюється уповноваженими особами лише за згодою громадян", — зазначила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Тобто, якщо у військкома є відповідний наказ коменданта, де вказано про перевірки документів, то за його вимогою громадяни, до яких звернувся представник ТЦК та СП, мають надати документи, які посвідчують особу. Проте є чіткі умови, коли саме військкоми можуть вимагати пред’явлення документів.

За словами адвокатки Аніщенко, аби зупинити особу для перевірки документів обов’язковою має бути одна з умов, зокрема:

якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;

якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;

якщо особа перебуває на території чи об’єкті із спеціальним режимом;

якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином не можливо;

якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального, адміністративного правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;

порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запроваджено правовий режим воєнного стану.

"Отже, для проведення поверхневої перевірки особи можуть зупиняти осіб, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа має при собі речі, обіг яких заборонено чи обмежено або які становлять загрозу життю чи здоров’ю такої особи або інших осіб. Тобто, просто так зупинити на вулиці з метою перевірки документів є незаконними діями та такими, що суперечать вимогам Постанови КМУ від 29 грудня 2021 р. № 1456", — каже Катерина Аніщенко. І додає — оскільки у постанові Кабміну не розшифровується чітко факт "достатності підстав" для проведення перевірки, вочевидь, може відбуватись порушення прав громадян.

Часто після перевірки документів співробітники ТЦК та СП вручають громадянам повістки Фото: УНИАН

Йдеться саме про те, що представники ТЦК вимагають надання документів не тоді, коли є підстави, відповідно до визначених у постанові КМУ умов, а тоді, коли вони планують вручити військовозобов'язаному повістку.

Встановити особу. Що станеться за умови ненадання документів на вимогу представників ТЦК

Юрист ЮФ GRACERS Сергій Савинський каже: якщо громадянина на вулиці зупинили представники ТЦК з метою перевірки документів, то спершу саме представники ТЦК мають надати інформацію про свої повноваження, а саме:

1. Службове посвідчення або інший документ, який підтверджує їх приналежність до підрозділу, визначеного в наказі коменданта;

2. Копію наказу коменданта, яким визначено підрозділи, які мають право на перевірку документів.

"Важливо взяти до уваги, що за наявності відповідних документів, вказаних вище, працівники ТЦК мають право вимагати в особи пред’явлення нею документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, лише у випадках, визначених у пункті 7 Порядку перевірки. Відсутність цих документів у представників ТЦК є легітимною підставою для громадянина відмовити у наданні своїх документів та персональних даних", — розповів Фокусу Сергій Савинський.

Громадяни мають право не надавати документи, якщо у військкомів відсутній наказ на перевірку і якщо немає достатніх підстав для такої перевірки.

Віолета Монастирська впевнена, що особа має право відмовити у наданні своїх документів та персональних даних у випадку, якщо уповноваженою особою не пред’явлено посвідчення особи, наказу коменданта, який підтверджує надання відповідних повноважень, а також не зазначено підстави проведення перевірки документів, визначені пунктом 7 Порядку перевірки документів в осіб, затвердженого постановою КМУ від 29 грудня 2021 року № 1456.

Про ці підстави Фокус вказав вище у цій статті. Тобто, фактично, громадяни мають право не надавати документи не лише тоді, коли у військкомів відсутній наказ на перевірку, але і тоді, коли немає достатніх підстав для такої перевірки.

Якщо особу встановлено та документи перевірені, представники ТЦК та СП можуть здійснювати іншу роботу, а саме - вручати повістки Фото: УНИАН

Але не виключені ситуації, коли особу, яка відмовляється надавати документи, можуть затримати, адже це передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

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"Про адміністративне затримання в обов’язковому порядку складається адміністративний протокол, в якому зазначаються: дата і місце його складання; посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу затриманого та час і мотиви затримання. Необхідно звернути увагу, що про місце перебування особи, затриманої за вчинення адміністративного правопорушення, негайно повідомляються її родичі, а на її прохання — адміністрація за місцем роботи чи навчання. Цього вимагає також норма ст. 29 Конституції України, згідно з якою про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого. Час та дата повідомлення родичів зазначається в протоколі", — пояснила Катерина Аніщенко. Загальний строк адміністративного затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, становить не більш 3 годин. Адвокатка нагадує: затриманий має право на захисника, тобто, має законне право викликати адвоката у разі такого затримання.

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