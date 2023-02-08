Ні, дякую: чи може військовозобов'язаний відмовитися від отримання повістки

Юристи розповіли Фокусу, що особа, якій вручають повістку, має право відмовитися від отримання. Але лише за певних умов.

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Відмовитися від отримання повістки військовозобов'язаний може, зокрема, якщо передача повістки проводиться особою, яка на це не має законних підстав. Про це пише Фокус у статті "Добрий день, вам повістка. Найважливіше про мобілізацію в Україні у 2023 році".

"Повноваження на вручення повісток мають співробітники ТЦКСП, керівник підприємства, де працевлаштований військовозобов'язаний, представники органів місцевого самоврядування", — пояснив Олександр Камша, адвокат, арбітражний керуючий юридичної фірми "Ілляшев та Партнери". Водночас військовослужбовці, поліція, тероборона не уповноважені вручати військовозобов'язаним повістки.

За словами юристки АТ "ЕКСПАТПРО" Інни Токарчук, відмовитися від повістки можна, якщо вона була заповнена з помилками. "Під час вручення повістки обов'язково потрібно уважно перевірити правильність заповнення всіх полів: ваше прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адресу проживання, вид повістки, дату, час і адресу, куди вам потрібно з'явитися та з якою метою. Також повістка обов'язково має містити назву. Якщо цих складових немає, ви не повинні приймати цю повістку. Окрім того, відмовитися від повістки можна, якщо вона вручається не уповноваженою на це особою. Під час вручення повістки ви можете попросити в осіб, які її вручають, їхні документи й переконатися, що вони є представниками районного (міського) ТЦК", — наголосила Інна Токарчук.

Якщо одержувач відмовляється від повістки, то представники військкомату в присутності свідків мають скласти акт. "Підписувати такий акт особа, яка відмовляється від отримання повістки, не зобов'язана, проте якщо повістка дійсно вручалася із зазначеними вище порушеннями, слід усе ж таки вказати конкретну причину відмови та підписати акт, щоб у майбутньому такий акт був належним доказом наявності підстав для відмови від отримання повістки в разі судового розгляду чи накладання адміністративного стягнення", — повідомила Фокусу Ірина Усиченко, адвокатка АТ "Місечко та Партнери".

Як повідомлялося, парламент 7 лютого продовжив воєнний стан в Україні та загальну мобілізацію на 90 діб.

Раніше Фокус писав, що в Україні набув чинності новий порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних і резервістів.