Нет, спасибо: может ли военнообязанный отказаться от получения повестки

Юристы рассказали Фокусу, что лицо, которому вручают повестку, имеет право отказаться от получения. Но только при определенных условиях.

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Отказаться от получения повестки военнообязанный может, в частности, если передача повестки проводится лицом, у которого на это нет законных оснований. Об этом пишет Фокус в статье "Добрый день, вам повестка. Самое важное о мобилизации в Украине в 2023 году".

"Полномочия на вручение повесток имеют сотрудники ТЦКтСП, руководитель предприятия, где трудоустроен военнообязанный, представители органов местного самоуправления", — объяснил Александр Камша, адвокат, арбитражный управляющий юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры". В то же время, военнослужащие, полиция, терроборона не уполномочены вручать военнообязанным повестки.

По словам юриста АО "ЭКСПАТПРО" Инны Токарчук, отказаться от повестки можно, если она была заполнена ошибками. "При вручении повестки обязательно нужно внимательно проверить правильность заполнения всех полей: вашу фамилию, имя и отчество, дата рождения, адрес проживания, вид повестки, дату, время и адрес, куда вам нужно появиться и с какой целью. Также повестка обязательно должна содержать название выдавшего органа подпись руководителя и мокрую печать. Если этих составляющих нет, вы не должны принимать эту повестку. Кроме того, отказаться от повестки можно, если она вручается не уполномоченным на это лицом. При вручении повестки вы можете спросить у лиц, ее вручающих, их документы, и убедиться, что они являются представителями районного (городского) ТЦК", — подчеркнула Инна Токарчук.

Если получатель отказывается от повестки, то представители военкомата в присутствии свидетелей должны составить акт. "Подписывать такой акт лицо, которое отказывается от получения повестки, не обязано, однако если повестка действительно вручалась с указанными выше нарушениями, следует все же указать конкретную причину отказа и подписать акт, чтобы в будущем такой акт был надлежащим доказательством наличия оснований для отказа от получения повестки в случае судебного разбирательства или наложения административного взыскания", — сообщила Фокусу Ирина Усиченко, адвокат АО "Мисечко и Партнеры".

Как сообщалось, парламент 7 февраля продлил военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию на 90 суток.

Ранее Фокус писал, что в Украине вступил в силу новый порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.