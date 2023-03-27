Повестка – после предъявления паспорта. Могут ли военкомы требовать на улице документы

В Украине мобилизационные задачи представителями территориальных центров комплектования решаются через охват как можно большего количества военнообязанных. Не секрет, что повестки могут выдавать и выдают на улицах, остановках или даже в торговых центрах. Как законодательство регулирует порядок проверки военкомами документов на улицах городов и сел и когда можно отказать в предоставлении своих данных?

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До недавнего времени процедура выдачи украинским военнообязанным повесток была связана с проверкой документов представителями полиции, после чего представители территориальных центров комплектования выписывали на месте или выдавали уже ранее выписанные повестки. Однако в последнее время процедура пережила существенное усовершенствование – теперь документы мужчин проверяют военкомы (сотрудники ТЦК и СП), а затем вручают повестки. Фокус опросил юристов, когда именно представитель территориального центра комплектования имеет законные основания запрашивать у прохожих предоставления документов.

Право на проверку. Какие нормативные акты предоставляют военкомам право проверять документы

Главная задача территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — выполнение законодательства Украины относительно воинской обязанности и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

"В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" в течение соответствующего режима военное командование вместе с военными администрациями (в случае их образования) могут самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти, Совета министров АРК, органов местного самоуправления вводить и осуществлять такую меру как: проверять в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, документы у лиц, а в случае необходимости проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины", — рассказала адвокат АО "Legal Strategy" Виолета Монастырская.

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По ее словам, постановлением Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 года №1456 утвержден Порядок проверки документов у лиц, осмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан при обеспечении мер правового режима военного положения, которым предусмотрено, что право на проведение проверки документов у лиц предоставлено соответствующим уполномоченным лицам Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ГТС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенных в приказе коменданта.

Согласно действующему законодательству, представители Вооруженных Сил, Нацполиции, СБУ имеют право проверять документы граждан Фото: УНИАН

"Могут проверять, если в Приказе указано, что работники территориальных центров комплектования имеют право на проверку документов. Вместе с этим аудио- и видеофиксация жилья граждан и их личных вещей осуществляется уполномоченными лицами только с согласия граждан", — отметила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

То есть, если у военкома есть соответствующий приказ коменданта, где указано о проверках документов, то по его требованию граждане, к которым обратился представитель ТЦК и СП, должны предоставить документы, удостоверяющие личность. Однако есть четкие условия, когда именно военкомы могут потребовать предъявить документы.

По словам адвоката Анищенко, чтобы остановить лицо для проверки документов, обязательным должно быть одно из условий, в частности:

если лицо имеет внешние признаки, похожие на признаки находящегося в розыске лица или безвестно исчезнувшего лица;

если существует достаточно оснований полагать, что лицо совершило или намерено совершить правонарушение;

если лицо находится на территории или объекте со специальным режимом;

если у лица есть оружие, боеприпасы, наркотические средства и другие вещи, обращение которых ограничено или запрещено или для хранения, использования или перевозки которых требуется разрешение, если установить такие права иным образом невозможно;

если лицо находится на месте совершения уголовного, административного правонарушения или ДТП, другого чрезвычайного происшествия;

нарушение лицом соответствующих запретов на территории, где введен правовой режим военного положения.

"Итак, для проведения поверхностной проверки могут останавливать лиц, если существует достаточно оснований полагать, что лицо имеет при себе вещи, оборот которых запрещен или ограничен или которые представляют угрозу жизни или здоровью такого лица или других лиц. То есть, просто так остановить на улице с целью проверки документов являются незаконными действиями и противоречащими требованиям Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456", — говорит Катерина Анищенко. И добавляет – поскольку в постановлении Кабмина четко не расшифровывается факт "достаточности оснований" для проведения проверки, очевидно, может происходить нарушение прав граждан.

Зачастую после проверки документов сотрудники ТЦК и СП вручают гражданам повестки. Фото: УНИАН

Речь идет именно о том, что представители ТЦК требуют предоставления документов не тогда, когда есть основания в соответствии с определенными в постановлении КМУ условиями, а когда они планируют вручить военнообязанному повестку.

Установить личность. Что произойдет при условии непредоставления документов по требованию представителей ТЦК

Юрист ЮФ GRACERS Сергей Савинский отмечает: если гражданина на улице остановили представители ТЦК с целью проверки документов, то сначала представители ТЦК должны предоставить информацию о своих полномочиях, а именно:

1. Служебное удостоверение или другой документ, подтверждающий их принадлежность к подразделению, определенному в приказе коменданта;

2. Копию приказа коменданта, которым определены подразделения, имеющие право на проверку документов.

"Важно учесть, что при наличии соответствующих документов, указанных выше, работники ТЦК имеют право требовать у лица предъявления им документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица только в случаях, определенных в пункте 7 Порядка проверки. Отсутствие этих документов у представителей ТЦК является легитимным основанием для гражданина отказать в предоставлении своих документов и персональных данных", — рассказал Фокусу Сергей Савинский.

Граждане имеют право не предоставлять документы, если у военкомов отсутствует приказ на проверку и нет достаточных оснований для такой проверки.

Виолета Монастырская уверена, что лицо имеет право отказать в предоставлении своих документов и персональных данных, если уполномоченным лицом не предъявлено удостоверение личности, приказа коменданта, подтверждающего предоставление соответствующих полномочий, а также не указано основание проведения проверки документов, определенных пунктом 7 Порядка проверки документов у лиц, утвержденного постановлением КМУ от 29 декабря 2021 года №1456.

Об этих основаниях Фокус указал выше в данной статье. То есть, фактически граждане имеют право не предоставлять документы не только тогда, когда у военкомов отсутствует приказ на проверку, но и тогда, когда нет достаточных оснований для такой проверки.

Если личность установлена и документы проверены, представители ТЦК и СП могут осуществлять другую работу, а именно — вручать повестки Фото: УНИАН

Но не исключены ситуации, когда лицо, которое отказывается предоставлять документы, может быть задержано, ведь это предусмотрено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

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"Об административном задержании в обязательном порядке составляется административный протокол, в котором указываются: дата и место его составления; должность, фамилия, имя и отчество лица, составившего протокол; сведения о личности задержанного и времени и мотивах задержания. Необходимо отметить, что о месте нахождения лица, задержанного за совершение административного правонарушения, немедленно уведомляются его родственники, а по его просьбе – администрация по месту работы или учебы, этого требует также норма ст.29 Конституции Украины, согласно которой об аресте или задержании человека должно быть немедленно сообщено родственникам арестованного или задержанного. Время и дата сообщения родственникам отмечается в протоколе", — пояснила Катерина Анищенко. Общий срок административного задержания лица, совершившего административное правонарушение, составляет не более 3 часов. Адвокат напоминает: задержанный имеет право на защитника, то есть имеет законное право вызвать адвоката в случае такого задержания.

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