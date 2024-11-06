"Хибний шлях": ексактор "Дизель Шоу" пояснив, чому проти повернення силою окупованих територій

Колишній актор, нині військовий Олег Іваниця переконаний, що слід сконцентруватися не на гонитві за територіями та ресурсами. Саме люди можуть дати потрібний поштовх для розвитку після деокупації.

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Колишній актор і сценарист проєкту "Дизель Шоу" Олег Іваниця, який служить в ЗСУ в одному з підрозділів ППО, переконаний, що повернення деяких окупованих українських територій військовим чином є хибним шляхом. Про це він розповів у інтерв'ю для видання Oboz.ua.

Військовий переконаний, що для повернення тимчасово окупованих земель доведеться покласти "певну кількість патріотично налаштованих людей".

"Замість них отримаємо інших, які вже понад десять років живуть під к*цапською пропагандою. За кого вони будуть голосувати? Куди тягнутимуть країну? А тим часом Росія зі своєю мрією привласнити українські території не зникне навіть після закінчення війни. Ось така моя позиція", — зазначив Іваниця.

На його думку, люди на окупованих територіях теж є абсолютні різні: на сході України багато хто щиро допомагає — від передачі речей до ремонту машин. А були й люди, як за словами військового, які ставили негативно до присутності українських військових.

"Однак я вам скажу, що такі є і в Києві, і у Львові, і в Одесі. Більшість підтримує, і це вже дуже добре", — підкреслив ексактор "Дизель Шоу".

Військовий вважає, що наразі Росія живе ординським світоглядом як країна, яка для виживання змушена постійно збільшувати свою територію. Водночас цивілізовані країни відмовились від колоній багато років тому.

"Бо деякі території – це не в плюс, а реально в мінус. Прекрасний приклад – Південна Корея. Невелика країна, де немає ресурсів, там навіть прісної води не вистачає, а вона займає 12 місце у світі за розвитком економіки. Це говорить про те, що не території – головне, і навіть не ресурси, а люди", — констатував Олег Іваниця.

Нагадаємо, раніше ексактор "Дизель Шоу" відповів противникам мобілізації та пояснив, які це матиме наслідки. На його думку, відмова від мобілізації призведе до повторення того, що сталося в Бучі Київської області на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Також Фокус писав про те, де служить колишній актор і сценарист Олег Іваниця. Він розповів, що наразі проходить службу у Київській області в у зенітно-кулеметному підрозділі, який займається знищенням ворожих "шахедів".