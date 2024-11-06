"Ложный путь": экс-актер "Дизель Шоу" объяснил, почему против возвращения силой оккупированных территорий

Бывший актер, ныне военный Олег Иваница убежден, что следует сконцентрироваться не на погоне за территориями и ресурсами. Именно люди могут дать нужный толчок для развития после деоккупации.

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Бывший актер и сценарист проекта "Дизель Шоу" Олег Иваница, который служит в ВСУ в одном из подразделений ПВО, убежден, что возвращение некоторых оккупированных украинских территорий военным образом является ошибочным путем. Об этом он рассказал в интервью для издания Oboz.ua.

Военный убежден, что для возвращения временно оккупированных земель придется положить "определенное количество патриотически настроенных людей".

"Вместо них получим других, которые уже более десяти лет живут под к*цапской пропагандой. За кого они будут голосовать? Куда будут тянуть страну? А тем временем Россия со своей мечтой присвоить украинские территории не исчезнет даже после окончания войны. Вот такая моя позиция", — отметил Иваница.

По его мнению, люди на оккупированных территориях тоже абсолютно разные: на востоке Украины многие искренне помогают — от передачи вещей до ремонта машин. А были и люди, как по словам военного, которые относились негативно к присутствию украинских военных.

"Однако я вам скажу, что такие есть и в Киеве, и во Львове, и в Одессе. Большинство поддерживает, и это уже очень хорошо", — подчеркнул экс-актер "Дизель Шоу".

Военный считает, что сейчас Россия живет ордынским мировоззрением как страна, которая для выживания вынуждена постоянно увеличивать свою территорию. В то же время цивилизованные страны отказались от колоний много лет назад.

"Потому что некоторые территории — это не в плюс, а реально в минус. Прекрасный пример — Южная Корея. Небольшая страна, где нет ресурсов, там даже пресной воды не хватает, а она занимает 12 место в мире по развитию экономики. Это говорит о том, что не территории — главное, и даже не ресурсы, а люди", — констатировал Олег Иваница.

Напомним, ранее экс-актер "Дизель Шоу" ответил противникам мобилизации и объяснил, какие это будет иметь последствия. По его мнению, отказ от мобилизации приведет к повторению того, что произошло в Буче Киевской области в начале полномасштабного вторжения РФ.

Также Фокус писал о том, где служит бывший актер и сценарист Олег Иваница. Он рассказал, что сейчас проходит службу в Киевской области в в зенитно-пулеметном подразделении, которое занимается уничтожением вражеских "шахедов".