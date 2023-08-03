"Слишком дальнобойные": в Германии объяснили отказ передать Украине ракеты Taurus

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он не видит насущной потребности в предоставлении дальнобойных ракет Украине. Он акцентировал внимание на том, что США также поддерживают эту позицию.

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Украине не были переданы ракеты Taurus со стороны Германии, поскольку они обладают "особой дальнобойностью". США также отказались предоставить дальнобойные ракеты. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Tagesschau.

Писториус прокомментировал отказ передать ракеты Taurus с "особой дальнобойностью" Украине, сделав акцент на то, что США также не предоставляют Украине дальнобойные ракеты.

Он подчеркнул, что Германия занимает ведущую роль в предоставлении Украине поддержки в области противовоздушной обороны, инженерной и бронированной техники, а также в проведении учений.

"Это наш первый приоритет, наша основная компетенция", – объяснил он.

Из-за этого Писториус не видит насущной потребности в предоставлении ракет Taurus Украине.

Что известно про дальнобойные ракеты Taurus

Это авиационная крылатая ракета класса воздух-земля, предназначенная для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей. Taurus является прямым конкурентом крылатой ракеты Storm Shadow, совместной англо-французской разработки.

На самом деле ракета Taurus является аналогом британских Storm Shadows, их отличия очень незначительны. Оба вида ракет можно использовать очень гибко, но дальность действия Taurus немного больше.

Характеристики ракеты:

максимальная дальность стрельбы: 350 (150 для KEPD-150) км;

скорость полета: 0.6-0.95 М;

КВО: 3 м;

стартовая масса: 1360 кг;

масса боевой части: 481 кг.

Напомним, 23 мая представитель германской ХДС и полковник в отставке Родерих Кизеветтер заявил, что Германия должна передать Украине дальнобойные ракеты Taurus с радиусом действия до 400-500 километров.

3 июня полковник британской армии в отставке, военный эксперт Глен Грант высказал мнение, что российскую армию нужно лишить мысли о ее возможной победе и отправить Украине действительно мощное оружие. Речь шла о ракетах ATACMS.