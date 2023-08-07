"Накрывают южный берег Крыма": в Бундестаге сошлись на передаче ВСУ ракет Taurus, — нардеп

По словам народного депутата Егора Чернева, ключевые парламентские фракции сошлись на том, что Украине нужны дальнобойные ракеты, которые могут охватывать все временно оккупированные территории.

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В Бундестаге, предположительно, достигнуто согласие относительно передачи Германией дальнобойных ракет Taurus для Вооруженных сил Украины. Об этом 7 августа написал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа", зампредседателя Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев на своей Facebook-странице.

По его словам, немецкие парламентарии утверждают, что ключевые фракции в парламенте достигли консенсуса относительно передачи Вооруженным силам Украины крылатых ракет Taurus, которые имеют дальность поражения 500 километров.

Чернев подчеркнул, что дальность полета этих ракет охватывает все временно оккупированные территории, включая южный берег Крыма.

"Долгое время мы работали с немецкими парламентариями, чтобы сформировать группу поддержки, и вот, наконец, лед тронулся. Ждем официального решения", — написал Чернев.

Стоит отметить, что в коалицию правящих партий Федеративной Республики Германия входят Социал-демократическая партия Германии, Партия зеленых и Свободная демократическая партия.

Что известно о ракетах Taurus

Согласно открытым источникам, ракета Taurus KEPD 350/150 представляет собой подзвуковую авиационную оперативно-тактическую крылатую ракету большой дальности класса "воздух-поверхность", предназначенную для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без включения ракетоносителя в зону противовоздушной обороны противника.

Фото: Wikipedia

Базовая модель KEPD-350 оснащена тандемной бетонобойной боевой частью весом 481 кг, содержащей около 50 кг взрывчатого вещества. Масса заправленной ракеты составляет 1360 кг, а пустой — 1080 кг. Максимальная дальность полета превышает 500 км.

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Напомним, 3 августа министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине не передали ракеты Taurus, так как они обладают "особой дальнобойностью".

Ранее, 27 мая, Украина запросила у Германии дальнобойные ракеты Taurus. А несколькими днями ранее представитель партии ХДС и эксперт по обороне Родерих Кизеветтер высказался за поставку в Украину немецких крылатых ракет Taurus.