Депутати Бундестагу розкритикували уряд за повільне постачання крилатих ракет Taurus Україні

Представниця німецького парламенту Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман заявила, що українським військам потрібні крилаті ракети Taurus, які здатні уражати військові позиції на території Росії.

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Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман, депутатка Бундестагу від Вільної демократичної партії, виступила проти обмеження дальності польоту крилатих ракет Taurus як умови для їхнього постачання Україні. Про це повідомляє Tagesschau.

З її слів, українським військам потрібні крилаті ракети Taurus, які здатні уражати військові позиції на території Росії. Це дозволить понизити рівень загрози.

Депутатка звернула увагу на те, що дискусія дуже тривала. Вона провела аналогію з відправкою до нашої держави танків Leopard.

"Я думаю, що проблема знову у відомстві канцлера, в якому намагаються не дати цьому питанню бути актуальним", – пояснила вона.

Йоганн Вадефуль, інший депутат Бундестагу, також прокоментував ймовірність постачання цієї зброї. З його слів, у цьому питанні більше не може бути "театру світлофора" — так у Німеччині називають правлячу коаліцію з трьох партій.

Експерт з оборонної політики фракції ХДС/ХСС Флоріан Хан, зі свого боку, припустив, що "ні Шольц, ні Пісторіус не винесли уроків зі своїх помилок".

Хто така Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман

Німецька політикиня Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн представляє Вільну демократичну партію. Вона входить до складу Бундестагу з 2017 року. З 2021 року очолює парламентський комітет з питань оборони.

У жовтні 2022 року підтримала ідею надання Україні БМП Marder й танків Leopard. Вона не погоджувалася з твердженням про те, що бійці ЗСУ нібито не зможуть використовувати ці системи озброєння ефективно, оскільки раніше в українських військах такої техніки не було.

Ракети Taurus для України: дискусія у ФРН

Видання Forbes повідомило, чому крилаті ракети Taurus так потрібні Повітряним силам України. Аналітики заявили, що це німецький аналог Storm Shadow має кращий двигун та більший радіус дії, тому Повітряні сили отримають ще вищий рівень безпеки, коли запускатимуть їх по ворожих цілях.

У повідомленні журналу йдеться про те, що Taurus має турбовентиляторний двигун, а не турбореактивний. У турбореактивному двигуні повітря потрапляє всередину, де згорає, а потім виходить з нього. У турбовентиляторному — більш сучасному типі двигуна — встановлено вентилятор у передній частині, який продуває повітря через серцевину двигуна. Це робить його ефективнішим для цієї потужності та ваги. Ймовірно, саме це дає більший радіус дії.

Нагадаємо, видання Bild повідомило, що уряд ФРН не розглядає постачання Україні далекобійних ракет Taurus. У публікації процитували слова високопоставленого чиновника з федерального уряду. За його словами, хоча на ухвалення рішення щодо Taurus чиниться тиск з усіх боків, "наразі нічого не готується".