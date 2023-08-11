Депутаты Бундестага раскритиковали правительство за медленную поставку крылатых ракет Taurus Украине

Представительница немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что украинским войскам нужны крылатые ракеты Taurus, которые способны поражать военные позиции на территории России.

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Мари-Агнес Штрак-Циммерман, депутат Бундестага от Свободной демократической партии, выступила против ограничения дальности полета крылатых ракет Taurus как условия для их поставки Украине. Об этом сообщает Tagesschau.

По ее словам, украинским войскам нужны крылатые ракеты Taurus, которые способны поражать военные позиции на территории России. Это позволит снизить уровень угрозы.

Депутат обратила внимание на то, что дискуссия очень длительная. Она провела аналогию с отправкой в наше государство танков Leopard.

"Я думаю, что проблема снова в ведомстве канцлера, в котором пытаются не дать этому вопросу быть актуальным", — пояснила она.

Иоганн Вадефуль, другой депутат Бундестага, также прокомментировал вероятность поставки этого оружия. По его словам, в этом вопросе больше не может быть "театра светофора" — так в Германии называют правящую коалицию из трех партий.

Эксперт по оборонной политике фракции ХДС/ХСС Флориан Хан, со своей стороны, предположил, что "ни Шольц, ни Писториус не извлекли уроков из своих ошибок".

Кто такая Мари-Агнес Штрак-Циммерман

Немецкий политик Мари-Агнес Штрак-Циммерманн представляет Свободную демократическую партию. Она входит в состав Бундестага с 2017 года. С 2021 года возглавляет парламентский комитет по вопросам обороны.

В октябре 2022 года поддержала идею предоставления Украине БМП Marder и танков Leopard. Она не соглашалась с утверждением о том, что бойцы ВСУ якобы не смогут использовать эти системы вооружения эффективно, поскольку ранее в украинских войсках такой техники не было.

Ракеты Taurus для Украины: дискуссия в ФРГ

Издание Forbes сообщило, почему крылатые ракеты Taurus так нужны Воздушным силам Украины. Аналитики заявили, что это немецкий аналог Storm Shadow имеет лучший двигатель и больший радиус действия, поэтому Воздушные силы получат еще более высокий уровень безопасности, когда будут запускать их по вражеским целям.

В сообщении журнала говорится о том, что Taurus имеет турбовентиляторный двигатель, а не турбореактивный. В турбореактивном двигателе воздух попадает внутрь, где сгорает, а затем выходит из него. В турбовентиляторном — более современном типе двигателя — установлен вентилятор в передней части, который продувает воздух через сердцевину двигателя. Это делает его более эффективным для этой мощности и веса. Вероятно, именно это дает больший радиус действия.

Напомним, издание Bild сообщило, что правительство ФРГ не рассматривает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus. В публикации процитировали слова высокопоставленного чиновника из федерального правительства. По его словам, хотя на принятие решения по Taurus оказывается давление со всех сторон, "пока ничего не готовится".