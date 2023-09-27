"Їх важко перехопити": аналітик оцінив перспективи ракет ATACMS у війні з РФ (відео)

Не усі російські зенітно-ракетні комплекси військ РФ, як зазначив аналітик Олександр Мусієнко, можуть протидіяти таким ракетам, тому ATACMS здатна дезорієнтувати ППО ворога.

Related video

Американські балістичні ракети ATACMS складні для перехоплення, тому у будь-якому разі вони нададуть потужностей українському війську. Таку думку висловив Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, в ефірі YouTube-каналу Фокус.

Як наголосив експерт, все залежить від боєприпасів. Касетні снаряди дозволять знищити більшу кількість особового складу та техніки. Також ATACMS надасть можливість завдавати ударів по Кримському мосту.

"З ATACMS їм буде непросто", – зазначив Мусієнко.

Аналітик назвав основні переваги такої зброї:

додаткові вогневі можливості

ракета летить по балістичній траєкторії

застосування для комбінованих атак для дезорієнтації ППО ворога

Мусієнко наголосив, що балістична траєкторія складна для перехоплення. Не усі системи зенітно-ракетних комплексів можуть протидіяти таким ракетам. Водночас все залежить від комплексу заходів, до як вдаватимуться російські окупанти.

"Будь-яка атака з українського боку ретельно планується", – повідомив аналітик.

Дивитися з 16 хв

Плани щодо надання ATACMS Україні

США мають намір передати Україні першу партію ракет ATACMS. Про це ще не повідомили офіційно, але вже пише американська преса та говорять в Конгресі. Фокус 26 вересня дізнався, якими будуть перші цілі для ATACMS та які переваги надасть їх отримання українською армією. Фактично така зброя залишить війська РФ без резервів на окупованих територіях.

Як наголосив колишній командувач сухопутними військами США в Європі, генерал Бен Годжес, ATAСMS для України, ймовірно, вирішать надати меншого радіусу дії. Це може бути лише касетний боєприпас. На його думку, ця зброя не матиме значної ефективності для знищення цілей в тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, 23 вересня видання The Wall Street Journal повідомило, що Німеччина зацікавлена постачати Україні Taurus, якщо США передадуть ATACMS. Американські журналісти вважають, що ракети дальнього радіусу дії допоможуть ЗСУ ліквідувати російську логістику на тимчасово окупованих територіях і далеко за лінією фронту.