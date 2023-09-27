"Их трудно перехватить": аналитик оценил перспективы ракет ATACMS в войне с РФ (видео)

Не все российские зенитно-ракетные комплексы войск РФ, как отметил аналитик Александр Мусиенко, могут противодействовать таким ракетам, поэтому ATACMS способна дезориентировать ПВО врага.

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Американские баллистические ракеты ATACMS сложны для перехвата, поэтому в любом случае они придадут мощностей украинской армии. Такое мнение высказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, в эфире YouTube-канала Фокус.

Как отметил эксперт, все зависит от боеприпасов. Кассетные снаряды позволят уничтожить большее количество личного состава и техники. Также ATACMS предоставит возможность наносить удары по Крымскому мосту.

"С ATACMS им будет непросто", — отметил Мусиенко.

Аналитик назвал основные преимущества такого оружия:

дополнительные огневые возможности

ракета летит по баллистической траектории

применение для комбинированных атак для дезориентации ПВО врага

Мусиенко отметил, что баллистическая траектория сложная для перехвата. Не все системы зенитно-ракетных комплексов могут противодействовать таким ракетам. В то же время все зависит от комплекса мер, к которым будут прибегать российские оккупанты.

"Любая атака с украинской стороны тщательно планируется", — сообщил аналитик.

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Планы по предоставлению ATACMS Украине

США намерены передать Украине первую партию ракет ATACMS. Об этом еще не сообщили официально, но уже пишет американская пресса и говорят в Конгрессе. Фокус 26 сентября узнал, какими будут первые цели для ATACMS и какие преимущества даст их получение украинской армией. Фактически такое оружие оставит войска РФ без резервов на оккупированных территориях.

Как отметил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, ATAСMS для Украины, вероятно, решат предоставить меньшего радиуса действия. Это может быть только кассетный боеприпас. По его мнению, это оружие не будет иметь значительной эффективности для уничтожения целей во временно оккупированном Крыму.

Напомним, 23 сентября издание The Wall Street Journal сообщило, что Германия заинтересована поставлять Украине Taurus, если США передадут ATACMS. Американские журналисты считают, что ракеты дальнего радиуса действия помогут ВСУ ликвидировать российскую логистику на временно оккупированных территориях и далеко за линией фронта.