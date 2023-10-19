"Усе, що необхідно для ППО": Шольц обіцяє Україні подальші постачання зброї

Канцлер Німеччини заявив, що його країна продовжить постачання зброї Києву та вже готує новий пакет військової допомоги.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні подальші постачання зброї та фінансову підтримку. ФРН уже готує зимовий пакет військової допомоги. Засоби протиповітряної оборони будуть у пріоритеті. Про це він сказав 19 жовтня під час виступу в Бундестазі, повідомляє Tagesschau.

Під час виступу Шольц зазначив, що в анонсованому пакеті, зокрема, буде "все, що необхідно для протиповітряної оборони".

За інформацією журналістів, Німеччина надасть Україні додаткову одиницю зенітно-ракетного комплексу Patriot, нові комплекси IRIS-T, зенітні установки Gepard і необхідні боєприпаси.

У Європі також будуть дискусії про те, як фінансуватиметься фінансова допомога Україні. Це стосується середньострокової фінансової програми ЄС. Позиція Німеччини полягає в тому, що не все фінансується за рахунок додаткових грошей, а відбувається "перерозподіл пріоритетів".

Партнери працюють над забезпеченням України

Російські окупанти вже відчули на собі результат постачання Україні ракет ATACMS із касетними боєголовками. Штати навмисно передали ракети без оголошення, щоб ЗСУ могли застати зненацька ЗС РФ. ЗСУ отримали боєприпаси з касетною боєголовкою, яка має 950 суббоєприпасів М74, які завдають удару на більшій площі.

5 жовтня президент України Володимир Зеленський припустив, що Україна отримає ЗРК Patriot від Німеччини напередодні зимового періоду. Про це він повідомив на зустрічі з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти. За його словами, німецькі партнери працюють над забезпеченням України додатковою системою ППО. Він зазначив, що це також захист Європи та спільних цінностей.

Нагадаємо, 6 жовтня в Британії закликали Німеччину передати ракети Taurus Україні у відповідь на удар по Харкову.