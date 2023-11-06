Німецькі ракети Taurus не зможуть змінити хід війни в Україні, — Пісторіус

За словами глави Міноборони ФРН, у Берліні перед поставками озброєнь зважують кожен крок і враховують власні інтереси. Деякі рішення даються складно.

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Німецькі далекобійні ракети Taurus нібито не зможуть змінити правила гри у війні РФ проти України. Таку думку висловив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час конференції NATO Talk 6 листопада.

За його словами, Берлін усе ще не визначився в питанні того, постачати Києву цей вид озброєння чи ні. Уся причина в сумнівах, адже дехто вважає, що значно на перебіг протистояння це не вплине.

Німецький міністр зазначив, що не має новин щодо вирішення цього питання, але Німеччина не ігноруватиме власні інтереси. Що саме він мав на увазі під цією фразою — невідомо.

Федеральний уряд продовжує перевіряти кожен крок перед поставками озброєних і систем і ці "рішення даються дуже непросто.

"Не думаю, що ракети стануть геймченджером. ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus — 500 км, це зовсім інша система", — заявив Борис Пісторіус.

На конференції НАТО німецький міністр також нагадав, що Берлін є другим за обсягом постачальником зброї для ЗСУ. На першому місці, як і раніше, Вашингтон.

Нагадаємо, 6 листопада повідомлялося, що в МЗС відповіли, чим Німеччина може замінити поставки Taurus. За словами Дмитра Кулеби, росіяни найближчими місяцями готуються знову атакувати українські електростанції, щоб залишити населення без електрики та опалення. У зв'язку з цим Берлін може допомогти убезпечити інфраструктуру.