"Готуємося до найжахливішої зими": в МЗС відповіли, чим Німеччина може замінити поставки Taurus

За словами Дмитра Кулеби, росіяни найближчими місяцями готуються знову атакувати українські електростанції, щоб залишити населення без електрики та опалення. У зв'язку з цим Берлін може допомогти убезпечити інфраструктуру.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловився про небажання Німеччини надавати Україні далекобійні ракети Taurus. Україна готова з цим змиритися, але за однієї умови. Про це він розповів в інтерв'ю Welt, яке було опубліковано 5 листопада.

За його словами, якщо Берлін готовий надати Києву на зиму додаткові системи протиповітряної оборони, тоді питання постачання необхідного озброєння можна буде відкласти.

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції краще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами", — заявив Кулеба.

Наразі Україна продовжує працювати з партнерами над питанням, щоб ракети все ж таки опинилися в арсеналі ЗСУ. Глава МЗС зазначив, що Німеччина дотримується дуже високих моральних стандартів, але до уваги не береться, який величезний поворот вона вже зробила.

Ще одне питання, якого торкнувся дипломат, стосувалося військової допомоги Заходу загалом. За його словами, Київ продовжує нарощувати виробництво власного озброєння і мілітаризує економіку. Необхідно це для того, щоб менше залежати від союзників.

Україна не може весь час розраховувати на підтримку США, адже після виборів президента у 2024 році можуть відбутися різні сценарії і Київ має бути до цього готовим.

"Нам доведеться почекати і подивитися. Але ми готуємося, тому що не можемо дозволити собі залежати виключно від американської підтримки. Тому ми зараз вкладаємо величезні кошти у власне виробництво всіх видів озброєнь, значно нарощуємо обсяги випуску і мілітаризуємо нашу економіку", — підсумував Кулеба.

Нагадаємо, 19 жовтня посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що в Берліні вирішили зараз не постачати Києву далекобійні ракети Taurus. Як компенсацію було надано додатковий пакет допомоги, який включає складові, що допоможуть зміцнити українську ППО.