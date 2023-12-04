Taurus для України: чи може Німеччина відновити виробництво ракет

Відмова Німеччини надати Україні Taurus, вважає польський експерт Адам Свірковський, пов'язана з несправністю більшості ракет. З відновленням виробництва ситуація може змінитися.

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Німецьке відділення європейської збройової компанії MBDA готове відновити виробництво крилатої ракети повітряного базування Taurus KEPD 350K найближчим часом. Крім того виробник також пропонує модернізацію даних ракет на основі нових технічних рішень. Про це 4 грудня повідомили в Defence 24.

На думку оглядача видання Адама Свірковського, ця інформація може побічно стосуватися постачання цього виду озброєння в Україну, уряд якої давно запитує Taurus у німецьких партнерів.

Також експерт нагадав, що були прогнози про можливість постачання цих смертоносних ракет Києву після того, як США нададуть свої далекобійні ATACMS, але цього не сталося. Свірковський вважає, що одна з причин відмови Берліна полягає в непрацездатності більшості "Таурусів", які перебувають у розпорядженні Німеччини.

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Тепер же, з огляду на заяви компанії MBDA, можна говорити про те, що виробник отримав замовлення на виробництво нових ракет або ж про ремонт уже наявних зразків для передачі їх українським збройним силам.

Eurofighter Typhoon із ракетами Taurus на борту

Коротко про ракети Taurus

Taurus KEPD 350K — крилата ракета класу "повітря-земля", розроблена німецько-шведським консорціумом TAURUS Systems GmbH. Ракета управляється інерціальною системою з GPS-корекцією і здатна знищувати цілі на відстані до 500 км.

Ракета вирізняється конструкцією, що забезпечує зменшену площу ефективної радіолокаційної відбивальної поверхні, що ускладнює її виявлення під час польоту.

Taurus оснащена турбовентиляторним двигуном Williams F121-WR-115 з тягою 6,67 кН і розвиває швидкість, близьку до швидкості звуку.

На сьогоднішній день в якості платформи для ракет були адаптовані німецькі та іспанські винищувачі Eurofighter, іспанські F/A-18 Hornet і корейські багатоцільові літаки Boeing F-15K Slam Eagle.

Нагадаємо, глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус 6 листопада заявив, що німецькі далекобійніракети Taurus нібито не зможуть змінити ситуацію у війні Росії проти України. При цьому він сказав, що ракети ATACMS, які передали США, мають дальність 160 км, Taurus — 500 км, а "це зовсім інша система".