Россия реализовывает стратегию террора, а Украина и в дальнейшем будет получать поддержку, — МИД Франции

Официальный Париж будет поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд в борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией.

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Франция самым решительным образом осуждает массированные ракетные и беспилотные удары России по Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел страны.

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Дипломаты отметили, запуская более 110 ракет и десятки беспилотников по всей территории Украины, как она это делает почти ежедневно в течение нескольких месяцев, Россия и в дальнейшем реализует свою стратегию террора. Эти действия направлены на уничтожение украинской гражданской инфраструктуры, чтобы подорвать стойкость и храбрость украинского населения в эту вторую зиму войны.

Как неоднократно подчеркивала Министр Европы и иностранных дел Катрин Колонна, Франция не остановится в вопросе поддержки Украины и будет оказывать необходимую помощь, чтобы страна могла осуществлять свою законную оборону в тесной координации со своими партнерами. Париж также приложит усилия в других сферах, будет поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд в борьбе с безнаказанностью за преступления, совершенные Россией.

Массированный обстрел 29 декабря и взрывы в Украине

Россия 29 декабря нанесла массированный удар по Украине. В результате атаки Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса, Запорожье и другие города подверглись разрушениям. По меньшей мере десятки людей погибли, а еще сотни получили ранения.

По данным Воздушных сил, пуски крылатых ракет осуществлялись со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Также несколько баллистических ракет было выпущено из района оккупированного Крыма.

Напомним, 29 декабря российские оккупанты 29 декабря нанесли десятки ударов по городу Харьков. В результате ударов есть погибшие, а десятки тысяч людей остались без света. В прокуратуре области сообщили, что российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову примерно с 5:00 до 8:00. За три часа оккупанты ударили по городу 22 раза.