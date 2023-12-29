Массированный обстрел Харькова: есть погибшие, тысячи людей остались без света (фото, видео)

ВС РФ нанесли ракетный удар по областному центру с 5:00 до 8:00 утра. В результате массированной атаки погибли три человека и тринадцать были ранены.

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Российские оккупанты 29 декабря нанесли около десятка ударов по городу Харьков. В результате ударов есть погибшие, а десятки тысяч людей остались без света. Подробности сообщили в Харьковской ОГА в Telegram.

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Более сотни ракет и десятки раненых: Зеленский о массированном обстреле ВС РФ (видео)

В прокуратуре области сообщили, что российская армия нанесла массированный ракетный удар по Харькову около с 5:00 до 8:00. За три часа оккупанты ударили по городу 22 раза. По состоянию на сейчас известно о трех погибших и тринадцати раненых.

Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры города: склады, медицинское учреждение, гражданские предприятия. Атака могла быть реализована российскими захватчиками благодаря ракетам С-300.

Атака по Харьковской области — последствия для инфраструктуры

В результате двух волн вражеских ударов, как сообщил руководитель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram, зафиксированы разрушения и повреждения складских и производственных зданий, предприятия, транспортного депо. В одном из медучреждений взрывной волной повреждены окна и крыша. Рядом найдены обломки российской ракеты. Автомобиль скорой помощи был поврежден.

Более 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись минометным и артиллерийским обстрелам врага. Россияне атаковали Уды Богодуховского района; Волчанск, Бударки, Малую Волчью Чугуевского района; Двуречную, Синьковку, Ивановку, Петропавловку, Берестовое Купянского района.

Враг применил и авиацию. Авиационные удары оккупанты нанесли в районе Глушковки и Петропавловки Купянского района.

ВСУ отбили 24 атаки врага в течение суток возле Синьковки Купянского района. На территории Харьковской области в течение суток сводные группы взрывотехников провели разминирование 6,1 га территории.

Ракетный террор РФ — отключение света

В пяти громадах Харьковской области, по информации Минэнерго, есть повреждения. В связи с ночными и утренними обстрелами есть повреждения сетей в пяти громадах области. Ориентировочно 16,6 тысячи потребителей остались без света в результате боевых действий.

Обстрел Харькова 29 декабря

Российские оккупанты 29 декабря нанесли ракетные удары по Харькову. Город атаковали несколькими волнами. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, с 5 до 8 утра по Харькову прилетело 22 ракеты. Повреждения получили поликлиника, школа, жилые дома, отделение почты и производственные предприятия города. Спасатели разбирают завалы.

Напомним, 29 декабря Россия осуществила массированный ракетный обстрел украинских городов. Известно о "прилетах" в ряде городов Украины.