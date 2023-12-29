Масований обстріл Харкова: є загиблі, тисячі людей залишилися без світла (фото, відео)

ЗС РФ завдали ракетного удару по обласному центру з 5:00 до 8:00 ранку. Внаслідок масованої атаки загинули троє людей та тринадцятеро було поранено.

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Російські окупанти 29 грудня завдали близько десятки ударів по місту Харків. Внаслідок ударів є загиблі, а десятки тисяч людей залишилися без світла. Подробиці повідомили у Харківській ОВА у Telegram.

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Понад сотню ракет і десятки поранених: Зеленський про масований обстріл ЗС РФ (відео)

У прокуратурі області повідомили, що російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову близько з 5:00 до 8:00. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та тринадцятьох поранених.

Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури міста: склади, медична установа, цивільні підприємства. Атака могла бути реалізована російськими загарбниками завдяки ракетам С-300.

Атака на Харківщину – наслідки для інфраструктури

Внаслідок двох хвиль ворожих ударів, як повідомив керівник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель, підприємства, транспортного депо. У одному з медзакладів вибуховою хвилею пошкоджено вікна та дах. Поряд знайдено уламки російської ракети. Автомобіль швидкої допомоги було пошкоджено.

Понад 15 населених пунктів Харківщини зазнали мінометних та артилерійських обстрілів ворога. Росіяни атакували Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки, Малу Вовчу Чугуївського району; Дворічну, Синьківку, Іванівку, Петропавлівку, Берестове Куп'янського району.

Ворог застосував й авіацію. Авіаційні удари окупанти завдали в районі Глушківки та Петропавлівки Куп'янського району.

ЗСУ відбили 24 атаки ворога протягом доби біля Синьківки Куп'янського району. На території Харківської області протягом доби зведені групи вибухотехніків провели розмінування 6,1 га території.

Ракетний терор РФ – вимкнення світла

У пʼяти громадах Харківської області, за інформацією Міненерго, є пошкодження. У зв’язку з нічними та ранковими обстрілами є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Орієнтовно 16,6 тисячі споживачів залишилися без світла внаслідок бойових дій.

Обстріл Харкова 29 грудня

Російські окупанти 29 грудня завдали ракетних ударів по Харкову. Місто атакували кількома хвилями. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

З його слів, з 5 до 8 ранку по Харкову прилетіло 22 ракети. Пошкоджень зазнала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення пошти й виробничі підприємства міста. Рятувальники розбирають завали.

Нагадаємо, 29 грудня Росія здійснила масований ракетний обстріл українських міст. Відомо про "прильоти" у низці міст України.