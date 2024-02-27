Макрон анонсировал создание коалиции по поставкам дальнобойных ракет Украине
Сейчас информация о том, какие страны войдут в коалицию, не раскрывается. Лидер Франции через 10 дней пообещал предоставить четкий ответ с серьезной повесткой дня.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине ракет средней и большой дальности и бомб. Об этом сообщает LeMonde.
Как отмечает издание, французский лидер призвал европейцев "производить больше".
"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия. Мы контактировали со многими европейскими и неевропейскими странами, в которых есть боеприпасы", — сказал он.
Макрон пояснил, что в очень краткосрочной перспективе Европа сможет передать Украине только те боеприпасы, которые есть у нее на складе.
Однако через 10 дней президент пообещал предоставить четкий ответ с серьезной повесткой дня, уточнив, что не все детали этой инициативы можно обнародовать, так же как пока не называются страны, которые войдут в эту коалицию.
Украинский саммит в Париже
Около 20 политических лидеров из ЕС, США и Канады собрались 26 февраля в Париже, чтобы сигнализировать президенту РФ Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины.
На этой встрече президент Франции Эмманюэль Макрон сделал громкое заявление о том, что он не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.
Напомним, недавно украинская и французская стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать 10 лет.Важно
Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью еще 15 декабря 2023 года сказал, что есть страны, которые рассматривают вероятность направления своих войск на помощь Киеву в борьбе с агрессией РФ. По его словам, Британия "первая в этом списке", однако политики никогда публично этого не признают.