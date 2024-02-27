Макрон анонсировал создание коалиции по поставкам дальнобойных ракет Украине

Сейчас информация о том, какие страны войдут в коалицию, не раскрывается. Лидер Франции через 10 дней пообещал предоставить четкий ответ с серьезной повесткой дня.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине ракет средней и большой дальности и бомб. Об этом сообщает LeMonde.

Как отмечает издание, французский лидер призвал европейцев "производить больше".

"В течение следующих десяти дней мы собираемся прилагать все эти усилия. Мы контактировали со многими европейскими и неевропейскими странами, в которых есть боеприпасы", — сказал он.

Макрон пояснил, что в очень краткосрочной перспективе Европа сможет передать Украине только те боеприпасы, которые есть у нее на складе.

Однако через 10 дней президент пообещал предоставить четкий ответ с серьезной повесткой дня, уточнив, что не все детали этой инициативы можно обнародовать, так же как пока не называются страны, которые войдут в эту коалицию.

Украинский саммит в Париже

Около 20 политических лидеров из ЕС, США и Канады собрались 26 февраля в Париже, чтобы сигнализировать президенту РФ Владимиру Путину о европейской решимости по поддержке Украины.

На этой встрече президент Франции Эмманюэль Макрон сделал громкое заявление о том, что он не исключает отправку западных войск на территорию Украины в будущем.

Напомним, недавно украинская и французская стороны подписали соглашение о гарантиях безопасности, которое будет действовать 10 лет.

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Похожи на мозаику: как войска НАТО будут действовать при ударе ВС РФ, — польский генерал

Бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью еще 15 декабря 2023 года сказал, что есть страны, которые рассматривают вероятность направления своих войск на помощь Киеву в борьбе с агрессией РФ. По его словам, Британия "первая в этом списке", однако политики никогда публично этого не признают.