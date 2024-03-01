Франція замовила у компанії Delair БПЛА для України: що відомо (фото)

За словами глави французького оборонного відомства Себастьяна Лекорню, Київ отримає сотню дронів уже цього літа. Загалом Париж замовить 2000 БПЛА для потреб армій Франції та України.

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Франція замовила у виробника Delair 100 безпілотних літальних апаратів для України. Про це написав міністр Збройних сил Франції Себастьян Лекорню на своїй сторінці в соціальній мережі X (Twitter).

"Delair, ключова інноваційна компанія, що підтримує Україну, ілюструє сміливість військової економіки: здатність виробляти швидше і йти на ризик", — ідеться в публікації.

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Усі обіцянки виконали: у Макрона висловились про можливість відправки військ Франції до України

Міністр зазначив, що Київ отримає безпілотники за спеціальною програмою французької армії. Загалом Париж замовить 2000 дистанційно керованих боєприпасів для потреб військовослужбовців Франції та України.

"У рамках інноваційної програми Франція замовляє у Delair 100 дистанційно керованих боєприпасів, які прибудуть в Україну цього літа", — заявив Лекорню.

Франція передасть Україні партію БПЛА Фото: X (Twitter)

Глава оборонного відомства також зазначив, що раніше Україна вже отримала 150 безпілотників компанії Delair. При цьому міністр не уточнив, про які саме моделі БПЛА йдеться.

Себастьян Лекорню анонсував допомогу Україні Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, 26 лютого на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України президент Франції Емманюель Макрон заявив, що в НАТО допускають можливість відправки військ в Україну. За його словами, члени альянсу обговорювали це питання, однак не дійшли консенсусу.

Крім того, французький лідер оголосив про створення коаліції для надання Україні ракет середньої і великої дальності та бомб і закликав європейців "виробляти більше". Макрон пояснив, що в дуже короткостроковій перспективі Європа зможе передати Києву тільки ті боєприпаси, які є у неї на складі.