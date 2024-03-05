Неуместно быть трусом: Макрон призвал союзников усилить поддержку Украине

По словам президента Франции, угроза со стороны РФ для Европы растет с каждым днем.

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Президент Франции Эммануэль Макрон отметил необходимость усиления действий союзников Украины, подчеркнув, что настал момент действий, а не пассивности. Об этом сообщает издание Reuters.

"Мы, безусловно, приближаемся к моменту, когда в нашей Европе будет уместно не быть трусом", — заявил он.

Макрон отметил, что Франция и Чехия осознают растущую угрозу со стороны некоторых стран из-за потенциально возможного вторжения РФ в ЕС, которые все больше угрожают безопасности в Европе.

Он подчеркнул необходимость соответствовать вызовам времени и проявлять мужество, как требует история.

Напомним, что президент Франции Эмманюэль Макрон уже на этой неделе может объявить о поддержке предложения Чехии по закупке 800 тысяч артиллерийских снарядов из стран за пределами Европейского Союза для Украины.

ТакжеЭмманюэль Макрон во время саммита в Париже, который состоялся 26 февраля, допустил возможность введения западных войск в Украину. В случае принятия такого решения, эти солдаты не будут участвовать в боевых действиях.

А 1 марта в МИД Франции назвали главную задачу страны в войне. Заявления Эмманюэля Макрона о введении западных войск в Украину, как считает министр иностранных дел Стефан Сежурне, способствуют "стратегической двусмысленности", позволяют Франции быть "на правильной стороне истории".